Európski lídri budú rokovať o Ukrajine a európskej bezpečnosti

Paríž 17. februára (TASR) - Lídri viacerých európskych krajín sa v pondelok stretávajú v Paríži na mimoriadnom summite so zámerom prerokovať plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine, informuje TASR.



Neformálne zasadnutie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí by sa mali zúčastniť lídri Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní budú aj predseda Európskej rady António Costa predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomníko NATO Mark Rutte.



Macron stretnutie zorganizoval s cieľom iniciovať konzultácie o situácii na Ukrajine a výzvach pre bezpečnosť v Európe, uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca. Podľa EK a Paríža je možné, že neformálne diskusie budú pokračovať v ďalších formátoch s cieľom spojiť všetkých partnerov, ktorí majú záujem o mier a bezpečnosť v Európe.



Summit bol dohodnutý v krátkom čase počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencie v Nemecku. Na nej osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg zaskočil Európu vyhlásením, že na rozhovoroch o ukončení rusko-ukrajinskej vojny nebude mať miesto pri rokovacom stole.



Krajiny EÚ a Ukrajiny sa podľa agentúry DPA obávajú, že Spojené štáty a Rusko sa budú snažiť o mierové riešenie na bilaterálnej úrovni. Trump nedávno hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a podľa svojich slov je odhodlaný ukončiť takmer tri roky trvajúcu vojnu.



Európsky lídri v Paríži budú tiež pravdepodobne rokovať o širšej stratégii vo vzťahu k novej administratíve USA po sérii požiadaviek a kritiky zo strany Washingtonu.



Parížske stretnutie sa uskutočňuje v rovnakom týždni, keď sa majú šéf americkej diplomacie Marco Rubio, osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz stretnúť s ruskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. Za rokovacím stolom nebudú ani zástupcovia Ukrajiny, ani Európania. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým v televízii povedal, že nebude akceptovať žiadne mierové riešenie, na ktorom by sa Ukrajina nezúčastnila.



Európska únia zažila v súvislosti s vojnou Ukrajinou mnoho zásadných momentov. Nasledujúce dni a týždne však podľa portálu Politico môžu určiť nielen budúcnosť vojny na Ukrajiny, ale aj postavenie eurobloku ako mocnosti na svetovej scéne.