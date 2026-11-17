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Európski lídri by podľa Stubba mali hovoriť s Putinom priamo
Stubb koncom októbra s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom inicioval telefonát s Putinom, za čo si obaja vyslúžili kritiku niektorých európskych predstaviteľov.
Autor TASR
Helsinki 17. novembra (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb vyzval ostatných európskych lídrov, aby s ruským prezidentom Vladimirom Putinom rokovali priamo. Podľa neho je šéf Kremľa na dialóg pripravený. Európa pridlho nechávala riadenie svojich vzťahov s Ruskom na tretie strany, čo je nezodpovedné, uviedol Stubb v rozhovore pre denník Financial Times. Rusko s jeho „pragmatickými“ vyjadreniami súhlasí, reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Stubb koncom októbra s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom inicioval telefonát s Putinom, za čo si obaja vyslúžili kritiku niektorých európskych predstaviteľov vrátane dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, že svoj rozhovor nekoordinovali s ostatnými.
Fínsky prezident nadviazanie kontaktu s ruským náprotivkom obhajoval s tým, že podľa neho išlo o kľúčový krok v sérii udalostí, ktoré viedli k rozhodnutiu Európy o zostavení svojho vyjednávacieho tímu na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.
„Teraz je veľmi dôležité, aby sme sa stali tými, čo určujú program rokovaní. Takže po prvé, potrebujeme plán. Po druhé, program,“ povedal Stubb. Navrhol šesť okruhov rokovaní - bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, územie, prosperita po skončení konfliktu, opatrenia na budovanie dôvery, prímerie a nasledujúca diskusia o bezpečnosti v budúcnosti.
Stubb v rozhovore uviedol, že americkí vyjednávači si zaslúžia uznanie za to, že oživili zastavené rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou a že podporujú, aby sa na budúcich kolách zúčastnila aj Európa.
„Príliš dlho sme zverovali vzťahy Európy s Ruskom iným a myslím si, že je to nezodpovedné. Teraz, keď máme rámec... myslím si, že európski lídri by mali komunikovať priamo s Putinom s rovnakým posolstvom a spoločnými argumentmi,“ vyzval Stubb podľa britského denníka.
Európa podľa fínskeho lídra stojí na križovatke medzi opakovaním Jaltskej konferencie z roku 1945, po ktorej sa stredná a východná Európa dostala do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, a záverečným Helsinským aktom z roku 1975, ktorý prispel k ukončeniu dlhotrvajúceho rozkolu medzi Západom a Východom.
„Nevieme, na ktorú stranu sa Spojené štáty teraz priklonia. Pravdepodobne sa prikláňajú skôr k jaltskému táboru, ale v budúcnosti by sa mohli prikloniť skôr k helsinskému táboru,“ povedal Stubb k postojom súčasnej americkej administratívy. Podľa neho je potrebné pochopiť, že Rusko vojnu na Ukrajine nevyhralo a ani ju nevyhrá.
Zároveň zdôraznil, že o akejkoľvek mierovej dohode budú musieť rozhodnúť najvyššie postavení predstavitelia zúčastnených krajín. „Dohodu uzavrú politickí lídri. Musíme si uvedomiť, že bez Putinovho súhlasu k dohode nedôjde. V Rusku rozhoduje práve Putin,“ poznamenal Stubb.
Hovorca ruského prezidenta podľa TASS uviedol, že Rusko súhlasí s vyjadreniami Stubba, ktoré označil za pragmatické. „Berieme ich na vedomie a súhlasíme s nimi,“ dodal Peskov.
Stubb koncom októbra s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom inicioval telefonát s Putinom, za čo si obaja vyslúžili kritiku niektorých európskych predstaviteľov vrátane dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, že svoj rozhovor nekoordinovali s ostatnými.
Fínsky prezident nadviazanie kontaktu s ruským náprotivkom obhajoval s tým, že podľa neho išlo o kľúčový krok v sérii udalostí, ktoré viedli k rozhodnutiu Európy o zostavení svojho vyjednávacieho tímu na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.
„Teraz je veľmi dôležité, aby sme sa stali tými, čo určujú program rokovaní. Takže po prvé, potrebujeme plán. Po druhé, program,“ povedal Stubb. Navrhol šesť okruhov rokovaní - bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, územie, prosperita po skončení konfliktu, opatrenia na budovanie dôvery, prímerie a nasledujúca diskusia o bezpečnosti v budúcnosti.
Stubb v rozhovore uviedol, že americkí vyjednávači si zaslúžia uznanie za to, že oživili zastavené rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou a že podporujú, aby sa na budúcich kolách zúčastnila aj Európa.
„Príliš dlho sme zverovali vzťahy Európy s Ruskom iným a myslím si, že je to nezodpovedné. Teraz, keď máme rámec... myslím si, že európski lídri by mali komunikovať priamo s Putinom s rovnakým posolstvom a spoločnými argumentmi,“ vyzval Stubb podľa britského denníka.
Európa podľa fínskeho lídra stojí na križovatke medzi opakovaním Jaltskej konferencie z roku 1945, po ktorej sa stredná a východná Európa dostala do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, a záverečným Helsinským aktom z roku 1975, ktorý prispel k ukončeniu dlhotrvajúceho rozkolu medzi Západom a Východom.
„Nevieme, na ktorú stranu sa Spojené štáty teraz priklonia. Pravdepodobne sa prikláňajú skôr k jaltskému táboru, ale v budúcnosti by sa mohli prikloniť skôr k helsinskému táboru,“ povedal Stubb k postojom súčasnej americkej administratívy. Podľa neho je potrebné pochopiť, že Rusko vojnu na Ukrajine nevyhralo a ani ju nevyhrá.
Zároveň zdôraznil, že o akejkoľvek mierovej dohode budú musieť rozhodnúť najvyššie postavení predstavitelia zúčastnených krajín. „Dohodu uzavrú politickí lídri. Musíme si uvedomiť, že bez Putinovho súhlasu k dohode nedôjde. V Rusku rozhoduje práve Putin,“ poznamenal Stubb.
Hovorca ruského prezidenta podľa TASS uviedol, že Rusko súhlasí s vyjadreniami Stubba, ktoré označil za pragmatické. „Berieme ich na vedomie a súhlasíme s nimi,“ dodal Peskov.