Európski lídri navrhujú „mnohonárodné sily“ dohliadajúce na mier
Autor TASR
Berlín 15. decembra (TASR) - Európski lídri v pondelok v spoločnom vyhlásení navrhli vytvorenie „mnohonárodných síl“ pod vedením Európy a s podporou Spojených štátov, ktoré by mali v prípade dosiahnutia mierovej dohody vo vojne na Ukrajine dohliadať na jej dodržiavanie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
Takéto sily by podľa vyhlásenia mali byť súčasťou „robustných bezpečnostných záruk“ pre Ukrajinu od Spojených štátov a Európy zamerané na dohliadanie, či Rusko prípadnú mierovú dohodu dodržiava. USA a Európa chcú tiež Ukrajine pomôcť s vybudovaním armády, ktorá by v mierových časoch mala 800.000 vojakov, aby v prípade potreby mohla opäť brániť svoje územie.
Lídri privítali „značný pokrok“ v rokovaniach o ukončení vojny a snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa „zabezpečiť spravodlivý a trvajúci mier na Ukrajine“. Dohodli sa na pokračovaní spolupráce s Trumpom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „s cieľom dosiahnuť trvajúci mier, ktorý zachová ukrajinskú suverenitu a európsku bezpečnosť“.
Európania tiež spomínajú „mechanizmus monitorovania a overovania prímeria pod vedením Spojených štátov s medzinárodnou účasťou, ktorý poskytne včasné varovanie pred akýmkoľvek budúcim útokom“ a bude schopný detegovať akékoľvek narušenie mieru.
Kľúčovým bodom pre Ukrajinu je časť o právnych záväzkoch, v ktorej lídri žiadajú „prijať opatrenia na obnovenie mieru a bezpečnosti v prípade budúceho ozbrojeného útoku s použitím ozbrojených síl, spravodajských informácií, logistických, ekonomických a diplomatických akcií“. To podľa denníka The Guardian môže byť bod, o ktorom Zelenskyj hovoril ako o zárukách podobných článku päť Severoatlantickej zmluvy.
Európania vo vyhlásení spomenuli i „investovanie do budúcej prosperity Ukrajiny“ či jej podporu v prístupovom procese do Európskej únie. Lídri v dokumente zopakovali taktiež svoju dlhodobú pozíciu, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou.
Pod spoločné vyhlásenie sa podpísali nemecký kancelár Friedrich Merz, dánska premiérka Mette Frederiksenová, fínsky prezident Alexander Stubb, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, holandský premiér Dick Schoof, nórsky premiér Jonas Gahr Störe, poľský premiér Donald Tusk, švédsky premiér Ulf Kristersson, britský premiér Keir Starmer, predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
