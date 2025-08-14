< sekcia Zahraničie
Európski lídri ocenili podporu Trumpa pre mierovú misiu na Ukrajine
Uviedli, že Trump ponúkol americkú vojenskú podporu pre európske „podporné sily“ na Ukrajine.
Autor TASR
Brusel 14. augusta (TASR) - Európski lídri vo štvrtok ocenili rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý prisľúbil vojenskú podporu USA pre potencionálnu mierovú misiu tzv. koalície ochotných. Tá by po uzavretí prímeria bola nasadená na ukrajinskom území a jej úlohou by bolo odstrašiť Rusko od budúceho útoku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Európski vrcholní predstavitelia uviedli, že Trump ponúkol americkú vojenskú podporu pre európske „podporné sily“ na Ukrajine počas telefonátu, ktorý s ním absolvovali v stredu pred plánovaným piatkovým summitom s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na Aljaške. Neuviedli, čo by táto pomoc mohla zahŕňať, a Trump svoju podporu zatiaľ verejne nedeklaroval.
AP píše, že úspech operácie vedenej tzv. koalíciou ochotných, teda asi tridsiatkou štátov podporujúcich Ukrajinu, závisí od odstrašujúceho účinku vzdušných síl USA alebo inej vojenskej techniky, ktorú európske armády nemajú alebo disponujú iba jej obmedzeným množstvom.
Európski predstavitelia pravidelne zdôrazňovali, že Spojené štáty sú „kľúčové“ pre úspech operácie. Trumpova vláda sa však dlhšie odmietala zaviazať k účasti v nej, pravdepodobne s cieľom využiť svoju pozíciu ako páku v rokovaniach s Ruskom.
Veľkosť potencionálnej misie nie je známa, avšak isté je, že jej súčasťou nebudú žiadne americké jednotky. Británia v minulosti verejnej hovorila o 10.000 až 30.000 vojakoch. Známe je, že velenie misie bude sídliť v Paríži a potom sa presťahuje do Londýna. Po ukončení bojov a nasadení jednotiek začne fungovať aj koordinačné veliteľstvo v Kyjeve, napísala AP.
Ruskí predstavitelia prítomnosť európskych mierových jednotiek na Ukrajine opakovane odmietli.
