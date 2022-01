Európski lídri sú po rokovaní s Bidenom v súvislosti s Ruskom jednotní

Washington 25. januára (TASR) - Spojené štáty majú s európskymi spojencami v otázke ruskej hrozby voči Ukrajine jednotný postoj. Po videodiskusii s európskymi lídrami to oznámil v pondelok večer americký prezident Joe Biden, píše agentúra AFP.



"Mali sme veľmi dobré stretnutie," povedal Biden po zhruba 80-minútovej videokonferencii s tým, že v otázke Ukrajiny medzi spojencami panuje "absolútna jednota". Kancelária britského premiéra Borisa Johnsona po pondelňajších rozhovoroch uviedla, že "lídri sa vzhľadom na rastúcu ruskú hrozbu zhodli na dôležitosti medzinárodnej jednoty".



Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza je na Rusku, aby "viditeľne deeskalovalo napätie". Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zasa varoval pred "vážnymi následkami", ak dôjde k "akejkoľvek ďalšej agresii" Moskvy proti Ukrajine. Spomínaného videohovoru sa zúčastnili aj lídri NATO, Francúzska, Talianska, Poľska a Európskej únie.



Spojené štáty tiež v pondelok oznámili, že do stavu "zvýšenej pohotovosti" uvádzajú pre situáciu na Ukrajine 8500 svojich vojakov. Washington upozornil, že Rusko "momentálne neplánuje deeskaláciu" situácie. Podľa amerického ministerstva obrany však k prípadnému nasadeniu týchto vojakov dôjde iba vtedy, ak sa NATO rozhodne aktivovať tzv. sily rýchlej reakcie, alebo ak sa zmení situácia na ukrajinských hraniciach, pri ktorých sa hromadia ruskí vojaci. USA nasadením vojakov do "zvýšenej pohotovosti" chcú predovšetkým uistiť svojich spojencov. Podľa hovorcu amerického rezortu obrany Johna Kirbyho Washington neplánuje nasadiť týchto vojakov na Ukrajinu.



Napätie medzi Ruskom a krajinami západného bloku v posledných týždňoch vzrástlo v súvislosti s presunmi ruských jednotiek k hraniciam Ukrajiny. Moskva však akékoľvek tvrdenia o plánovaní invázie na Ukrajinu odmieta.