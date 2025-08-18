< sekcia Zahraničie
Európski lídri sa pred stretnutím s Trumpom zídu so Zelenským
Trump má o 13.15 h miestneho času (19.15 h SELČ) rokovať v Bielom dome so Zelenským. O približne dve hodiny neskôr má hostiť multilaterálne rokovanie aj s ďalšími európskymi lídrami.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Európski lídri sa ešte pred pondelkovým rokovaním s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome zídu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámila to Európska únia, informuje TASR.
Podľa zverejneného programu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej pôjde o „prípravné stretnutie“, ktoré sa uskutoční pred multilaterálnymi rozhovormi s Trumpom. Brusel zatiaľ neuviedol presný čas schôdzky ani ďalšie detaily, uviedla agentúry AFP.
Trump má o 13.15 h miestneho času (19.15 h SELČ) rokovať v Bielom dome so Zelenským. O približne dve hodiny neskôr, o 15.00 h (21.00 h SELČ), má hostiť multilaterálne rokovanie aj s ďalšími európskymi lídrami. Tí by mali doraziť do Washingtonu okolo poludnia miestneho času, napísala BBC.
Stretnutie nadväzuje na Trumpove piatkové rokovania na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine. Zelenskyj ešte pred začiatkom pondelkových rozhovorov vyzval na poskytnutie bezpečnostných záruk pre svoju krajinu.
Na multilaterálnom stretnutí sa očakáva účasť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza, britského premiéra Keira Starmera, predsedníčky talianskej vlády Giorgie Meloniovej, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a von der Leyenovej.
