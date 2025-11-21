< sekcia Zahraničie
Európski lídri sa v sobotu stretnú, aby rokovali o Ukrajine
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov dostala 28-bodový návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Európski lídri sa stretnú v sobotu popri summite skupiny G20 v Johannesburgu, aby spoločne rokovali o situácii na Ukrajine po tom, čo Kyjev dostal od USA návrh mierového plánu. Na platforme X o tom informovali v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa, píše TASR.
„Hovorili sme s (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským. Od prvého dňa stála Európa po boku Ukrajiny tvárou v tvár ruskej agresii. Pracovali sme na dosiahnutí spravodlivého a udržateľného mieru s Ukrajinou a pre Ukrajinu spolu s našimi priateľmi a partnermi,“ uviedla von der Leyenová.
„Dnes sme rokovali o súčasnej situácii a je pre nás zrejmé, že by sa nemalo rozhodovať o ničom, čo sa týka Ukrajiny, bez Ukrajiny,“ zdôraznili v spoločnom príspevku obaja lídri. „Ďalším krokom bude zajtrajšie stretnutie európskych lídrov popri G20 a následne schôdzka EÚ-AÚ v Angole,“ dodali.
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov dostala 28-bodový návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument od Kyjeva vyžaduje územné a bezpečnostné ústupky voči Moskve, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, uviedli médiá.
Rusko sa snaží využiť mierový plán USA na to, aby zabránilo sankciám z Washingtonu a rokovaniam EÚ o využití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva, povedala v piatok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
„Hovorili sme s (ukrajinským) prezidentom (Volodymyrom) Zelenským. Od prvého dňa stála Európa po boku Ukrajiny tvárou v tvár ruskej agresii. Pracovali sme na dosiahnutí spravodlivého a udržateľného mieru s Ukrajinou a pre Ukrajinu spolu s našimi priateľmi a partnermi,“ uviedla von der Leyenová.
„Dnes sme rokovali o súčasnej situácii a je pre nás zrejmé, že by sa nemalo rozhodovať o ničom, čo sa týka Ukrajiny, bez Ukrajiny,“ zdôraznili v spoločnom príspevku obaja lídri. „Ďalším krokom bude zajtrajšie stretnutie európskych lídrov popri G20 a následne schôdzka EÚ-AÚ v Angole,“ dodali.
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov dostala 28-bodový návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dokument od Kyjeva vyžaduje územné a bezpečnostné ústupky voči Moskve, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, uviedli médiá.
Rusko sa snaží využiť mierový plán USA na to, aby zabránilo sankciám z Washingtonu a rokovaniam EÚ o využití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva, povedala v piatok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.