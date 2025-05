Európski lídri si v Kyjeve pripomenuli obete vojny

Kyjev 10. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a predseda poľskej vlády Donald Tusk si v sobotu v ukrajinskej metropole Kyjev uctili pamiatku obetí ruskej vojenskej invázie. Obetiam vzdali hold minútou ticha na pamätnom mieste na Námestí nezávislosti v centre Kyjeva v spoločnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželky Oleny. Macron predtým vyzval na priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.



Improvizované pamätné miesto na časti trávnika na námestí vzniklo spontánne po tom, čo Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. Príbuzní či priatelia obetí vojny sú vyzývaní, aby na trávnik umiestnili malú vlajku za každú z nich. Ukrajinské obete vojny v súčasnosti pripomínajú desaťtisíce vlajok, fotografií a ďalších spomienkových predmetov.



Podľa oficiálnych údajov prišlo počas bojov na Ukrajine od začiatku invázie o život viac než 43.000 ukrajinských vojakov. Neoficiálne odhady hovoria o vyše dvojnásobku tohto počtu, píše DPA. OSN stanovuje počet civilných obetí vojny na najmenej 13.000.



Merz, Macron, Starmer a Tusk pricestovali v sobotu do Kyjeva na rokovania so Zelenským, ktorých predmetom má byť plnohodnotné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie v bojoch na Ukrajine. Toto časové okno má podľa lídrov poslúžiť na mierové rokovania s Ruskom. Požiadavku na bezpodmienečné a úplné prímerie v trvaní jedného mesiaca predtým predostrel aj americký prezident Donald Trump a následne ho európski lídri podporili.



Macron v sobotu vyzval na „priame rokovania“ medzi Ukrajinou a Ruskom“ v prípade nastolenia 30-dňového prímeria, píše agentúra AFP.



Ak by bolo v platnosti 30-dňové prímerie, „budeme sa usilovať o priame rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, sme pripravení pomôcť“, povedal Macron počas cesty do Kyjeva v rozhovore pre francúzske spravodajské stanice TF1 a LCI.