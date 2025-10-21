< sekcia Zahraničie
Európski lídri podporili Ukrajinu a snahy Trumpa o ukončenie vojny
Autor TASR
Londýn 21. októbra (TASR) - Predstavitelia Európskej únie a lídri deviatich európskych krajín v utorok vydali spoločné stanovisko, v ktorom vyjadrili podporu Ukrajine a úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu. Vyplýva to z vyhlásenia britskej vlády, informuje TASR.
„Plne podporujeme postoj prezidenta Trumpa, že boje by sa mali okamžite zastaviť a že súčasná kontaktná línia by mala byť východiskovým bodom pre rokovania,“ uvádza sa v dokumente. Lídri zároveň zdôraznili, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou.
K vyhláseniu sa pripojili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová, poľský predseda vlády Donald Tusk, nórsky premiér Jonas Gahr Störe, fínsky prezident Alexander Stubb a dánska premiérka Mette Frederiksenová. Za EÚ dokument podpísali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf Európskej rady António Costa.
„Musíme zvýšiť tlak na ruskú ekonomiku a jej obranný priemysel, kým (ruský prezident Vladimir) Putin nebude pripravený uzavrieť mier. Pripravujeme opatrenia na využitie plnej hodnoty zmrazených ruských aktív, aby Ukrajina mala potrebné zdroje,“ poznamenali spomenutí lídri. Podľa nich musí byť Ukrajina v čo najsilnejšej pozícii – pred, počas aj po akomkoľvek prímerí. Rusko naďalej využíva „zdržovaciu taktiku“ a Ukrajina je jedinou stranou, ktorá chce mier, zhodli sa.
