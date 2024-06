Francúzski republikáni sa nechcú spojitosť s Le Penovou

Brusel 12. júna (TASR) - Rozhodnutie lídra francúzskej pravicovej strany Republikánmi (LR) Érica Ciottiho spájať sily s extrémne pravicovým Národným združením (RN) Mariny Le Penovej rozhnevalo nielen priaznivcov francúzskych republikánov, ale aj frakciu Európska ľudová strana (EPP), do ktorej v rámci Európskeho parlamentu LR patrí. Uviedol to v stredu týždenník Politico vo svojom spravodajskom prehľade, informuje spravodajca TASR.



Vodca RN Jordan Bardella v utorok potvrdil, že v predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku sa vytvorí spojenectvo medzi jeho stranou a Republikánmi. Po tomto vyhlásení došlo v radoch LR doslova k búrke a viacero zvučných mien spájaných s touto stranou spoluprácu s krajnou pravicou odsúdilo.



"Musíme zjednotiť naše sily," vyhlásil v utorok Ciotti a dodal, že hovoril s oboma lídrami Národného združenia Marine Le Penovou a Jordanom Bardellom. Pre zjednocovací zámer však nenašiel pochopenie vo vlastnej strane.



Predseda Senátu Gérard Larcher z LR požiadal Ciottiho, aby rezignoval ako šéf strany. Aj bývalí lídri republikánov, ktorí desaťročia dominovali francúzskej pravici, exprezidenti Jacques Chirac a Nicolas Sarkozy, vyjadrili zdesenie nad dohodou s krajnou pravicou.



"Nikdy neprijmem žiadny kompromis s extrémistami, o ktorých som presvedčená, že povedú Francúzsko k bankrotu a chaosu," uviedla kandidátka strany na prezidentku v roku 2022 Valérie Pécresseová.



Dvaja senátori za LR, Sophie Primasová a Jean-Francois Husson, oznámili odchod zo strany, ak dôjde k navrhovanému predvolebnému spojeniu.



Ciottiho návrh si všíma aj EÚ. Bývalý eurokomisár a hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že Ciotti "stratil legitimitu" hovoriť za celú stranu a čelí silnému tlaku, aby odstúpil.



"Nikdy, nikdy nemôže byť riešením aliancia s populistickou a protieurópskou stranou," uviedol Barnier na sociálnej sieti X.



Generálny tajomník EPP Thanasis Bakolas v rozhovore pre Politico zdôraznil, že aliancia s Národným združením je "očividne nezlučiteľná" s EPP. Zároveň vyjadril pochybnosti, či Ciotti má za sebou celú stranu pri tvorbe takýchto rozhodnutí.



Web Euractiv dodal, že nemecká Kresťansko-demokratická únia (CDU) požiada o vylúčenie Republikánov z EPP, ak by prekročili nepísanú dohodu o tom, že s Le Penovou sa nespolupracuje.



Podľa Politico doterajší vzťah LR s veľkou politickou rodinou EPP nebol dobrý. Republikáni otvorene dávali najavo, že ich europoslanci budú hlasovať proti predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ak získa nomináciu na druhý mandát.



Národné združenie je v posledných rokoch dominantnou silou francúzskej pravice. Strana Reconquista na čele s Éricom Zémmourom predstavuje asi päť percent voličov a Republikáni majú v súčasnosti asi sedempercentnú voličskú podporu.