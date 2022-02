Európski ľudovci podporili Ukrajinu a bieloruský ľud

Brusel 8. februára (TASR) - Členovia Politického zhromaždenia Európskej ľudovej strany (EPP) sa v pondelok prostredníctvom videokonferencie stretli, aby zhodnotili aktuálny politický vývoj v členských štátoch EÚ a situáciu na Ukrajine a pri tejto príležitosti potvrdili aj zlúčenie slovenských strán Most-Híd a SMK do nového politického subjektu Aliancia/Szövetség.



Nová predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá je členkou politickej frakcie ľudovcov, sa prvýkrát delegátom snemu prihovorila vo svojej novej funkcii.



Počas rozpravy o ukrajinskej kríze a súčasnom napätí na ukrajinsko-ruských hraniciach delegáti EPP vyjadrili jednoznačnú podporu a solidaritu Ukrajine zoči-voči ruským provokáciám a znepokojivému hromadeniu ruských jednotiek a vojenskej techniky v blízkosti ukrajinských hraníc.



Delegáti snemu prijali aj uznesenie o Bielorusku, v ktorom opätovne vyjadrili podporu bieloruskému ľudu bojujúcemu za demokraciu vo svojej krajine a vyzvali vládnuci režim Alexandra Lukašenka na zastavenie represií a násilia voči vlastnému obyvateľstvu. Ľudovci pri tejto príležitosti vyzvali Minsk na prepustenie politických väzňov, pričom vyjadrili obavy o zdravie šéfa Zjednotenej občianskej strany (UCP) Michalaja Kazlova a šéfa Bieloruskej kresťanskodemokratickej strany (BCD) Pavla Sevjaryneca. Obaja sú nezákonne väznení. Uvedené strany patria do členskej základne EPP, najväčšej politickej rodiny v Európe.



Politické zhromaždenie EPP prijalo dokument o digitálnej politike, v ktorom ľudovci zdôraznili úlohu digitalizácie pri ochrane inštitúcií v členských krajinách EÚ, pri podpore podnikania, ale aj pri riešení priorít európskych občanov, ako sú zamestnanosť, bezpečnosť a ochrana súkromia. Delegáti EPP spresnili, že strana podporuje inkluzívnu digitálnu politiku.



Politický snem nakoniec potvrdil zlúčenie slovenských strán z tábora ľudovcov Most-Híd a Strany maďarskej koalície (SMK) do nového subjektu s názvom Aliancia/Szövetség.



spravodajca TASR Jaromír Novak