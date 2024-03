Európski ľudovci potvrdili von der Leyenovú za svojho volebného lídra

Bukurešť 7. marca (TASR) - Ursula von der Leyenová sa stala jedinou kandidátkou, ktorá povedie Európsku ľudovú stranu (EPP) do volieb do Európskeho parlamentu, naplánovaných na 6. až 9. júna. Vo štvrtok na kongrese EPP v Bukurešti ju oficiálne potvrdili aj ako kandidátku na predsedníčku Európskej komisie (EK). Z Bukurešti o tom informuje spravodajca TASR.



Nomináciu na nový päťročný mandát na čele exekutívy EÚ pre von der Leyenovú potvrdilo už v utorok večer politické zhromaždenie Európskej ľudovej strany. Vo štvrtok na kongrese získala 400 hlasov za a 89 delegátov bolo proti.



Týždenník Politico vo štvrtok upozornil, že von der Leyenová mala aj odporcov, napríklad v osobe slovinského expremiéra Janeza Janšu, a proti jej nominácii boli aj francúzski Republikáni, ktorí ju označujú za "technokratickú ľavičiarku" príliš blízku francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.



"Poďme do volieb spolu, buďme najsilnejšou stranou a poďme spoločne vyhrať voľby," uviedla von der Leyenová po získaní nominácie.



O voľbe predsedu alebo predsedníčky eurokomisie budú rokovať šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ po eurovoľbách, najneskôr v septembri, pričom prednosť obsadiť túto funkciu dostane tá európska politická strana, ktorá získa najviac hlasov v eurovoľbách. Ak sa na jej mene zhodnú lídri všetkých členských krajín, súhlas s jej nomináciou bude musieť odobriť aj Európsky parlament.



Na kongrese EPP sa zišlo viac ako 2000 delegátov z viac ako 40 európskych krajín vrátane súčasnej šéfky Európskej komisie, predsedníčky Európskeho parlamentu, viacerých šéfov štátov a vlád, predsedov strán a komisárov EÚ, ktorí sú súčasťou politickej rodiny európskych ľudovcov. Slovensko zastupovali predstavitelia strán KDH, Demokrati a Aliancia. Chýbali zástupcovia hnutia Slovensko.



Kongres je najvyšším rozhodovacím orgánom strany. Je to najdôležitejšie podujatie pre EPP a zvyčajne sa koná každé tri roky. Hlavnými úlohami je voliť predsedníctvo EPP, rozhodovať o hlavných politických dokumentoch a volebných programoch. Ľudovci svoj volebný program, s ktorým oslovia voličov pred eurovoľbami, prijali v stredu.



Delegáti kongresu prijali aj šesť uznesení, napríklad o tom, že treba prijať legislatívu EÚ umožňujúcu členským štátom vyvlastniť zmrazený ruský majetok. Prijali aj rezolúciu o obrane právneho štátu v EÚ, podporili konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a zlepšenie demografie a životaschopnosti vidieckych oblastí.