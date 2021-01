Európski ľudovci presadili debatu o Navaľnom počas plenárky EP

Brusel 18. januára (TASR) - Na podnet Európskej ľudovej strany (EPP), najväčšej politickej skupiny v Európskom parlamente (EP), bude zákonodarný zbor EÚ v utorok mimoriadne diskutovať o zadržaní ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



Frakcia EPP to uviedla na svojom účte na Twitteri so spresnením, že europoslanci budú o tejto téme debatovať v utorok popoludní a po rozprave sa očakáva aj prijatie uznesenia.



"Po tom ako sa režimu Vladimira Putina v auguste nepodarilo zavraždiť Navaľného, máme teraz dobrý dôvod obávať sa o jeho život. Potrebujeme vyvinúť maximálny politický tlak, aby bola zaistená jeho bezpečnosť," uviedol šéf frakcie EPP Manfred Weber na Twitteri.



Európski ľudovci sa zároveň pridali k výzve Osloboďte Navaľného (#FreeNavalny) a zopakovali tak už známe postoje predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, predsedu Európskej rady Charlesa Michela či šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella.



Predseda EP David Sassoli vo svojom stanovisku upozornil, že zatknutie Navaľného na letisku v Moskve je priestupkom voči medzinárodnému spoločenstvu a voči Európe, ktorá mu pomohla zachrániť život. "Žiadame ruské orgány o jeho okamžité prepustenie. Sme pripravení pozvať ho do Európskeho parlamentu," odkázal Sassoli na Twitteri krátko pred otvorením prvej tohoročnej plenárnej schôdze tejto inštitúcie.



Spravodajca TASR Jaromír Novak