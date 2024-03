Európski ľudovci schválili politický manifest pre eurovoľby

Bukurešť 6. marca (TASR) - Európa ako bezpečný a dobrý domov pre ľudí je hlavným mottom politického manifestu, ktorý v stredu na úvod dvojdňového kongresu v Bukurešti prijala Európska ľudová strana (EPP). Volebný manifest v sobotu prijali aj európski socialisti, informuje spravodajca TASR.



Ľudovci, aktuálne najväčšia politická rodina v Európe, v 22-stránkovom manifeste deklarovali, čím chcú osloviť voličov v jednotlivých členských krajinách pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP).



Základným posolstvom manifestu je, že EPP verí v európsky spôsob života, požaduje silnú a konkurencieschopnú Európu orientovanú na občanov a stojacu na princípoch demokracie.



Ľudovci chcú Európu, ktorá stojí pri Ukrajine a ktorá bude schopná sa ochrániť a hovoriť vo svete jedným hlasom. Musí chrániť svoje hranice pred nelegálnou migráciou a byť odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu ako aj proti násiliu páchanému na ženách a chrániť občanov online aj offline.



V oblasti ekonomiky si ľudovci želajú EÚ, ktorá presadzuje sociálne trhové hospodárstvo, zvyšuje ekonomickú výkonnosť a vytvára dobré pracovné miesta. A zároveň prispieva k prosperite vo svete, zabezpečuje pre dostatok energie, chráni ľudí a planétu a zvyšuje životnú úroveň v každom regióne. Znamená to aj podporu digitalizácie a umelej inteligencii zameranej na človeka a dôraz na farmárov, aby zabezpečili zdravé a cenovo dostupné potraviny pre všetkých.



Európsky spôsob života podľa ľudovcov znamená brániť súčasný európsky sociálny model, demokraciu, tradície, kultúrne bohatstvo a rozmanitosť. A povinnosť starať sa o tých, ktorí to najviac potrebujú. Európa je podľa EPP domov pre občanov všetkých vekových kategórií, zlepšuje životy ľudí prostredníctvom inovácií v oblasti zdravia a je pripravená na nové výzvy.



Európska strana socialistov (PES) svoj manifest predstavila v sobotu (2.3.) na kongrese v Ríme. Socialisti, ako druhá najsilnejšia európska politická sila, chcú Európu sociálnejšiu, demokratickejšiu a udržateľnejšiu.



Socialisti stavajú na tom, že Európa bola vždy projektom mieru a spoločnej prosperity, ktorá chráni svojich ľudí a dáva nádej pre lepšiu budúcnosť. Tvrdia, že Európa musí byť garantom mieru, podporovať rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivé medzinárodné vzťahy. Jednotnejšia EÚ by mala investovať do kvalitných zelených pracovných miest, udržateľného blahobytu a dynamického hospodárstva.



PES vo svojom manifeste predložila 20 záväzkov, založených na práve na kvalitné pracovné miesta so spravodlivou mzdou, na novej zelenej a sociálnej dohode pre spravodlivý prechod na zelenú ekonomiku s čistou, bezpečnou a cenovo dostupnou energiou. Strana požaduje kvalitné pracovné miesta v zelenom, bezuhlíkovom obehovom hospodárstve pre planétu, kde sa dá žiť.



Silná demokracia podľa PES znamená rešpektovanie a obranu zásad právneho štátu. Silné a konkurencieschopné európske hospodárstvo má zas pripraviť priemysel a malé a stredné podniky na budúcnosť.



Európa, ktorá chráni je podľa PES taká, ktorá chráni ľudí pred vysokými životnými nákladmi, bráni ich pracovné miesta pred nekalou konkurenciou a chráni ich zdravie a životné prostredie. Je to tiež feministická Európa, ktorá sa zasadzuje za rovnaké práva, kontrolu žien nad svojimi životmi a za ukončenie rodovo podmieneného násilia a diskriminácie, a Európa pre mladých ľudí, ktorá zaručuje pokrok, autonómiu, príležitosti a odstraňuje neistotu zamestnania.



Socialisti chcú silnú Európu vo svete, ktorá podporuje mier, bezpečnosť, spoluprácu, ľudské práva a udržateľný rozvoj a ktorá bráni svoju slobodu, bezpečnosť a územnú celistvosť.











