Európski ľudovci si zvolia nominanta na šéfa eurokomisie v Bukurešti

Brusel 5. februára (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) v pondelok potvrdila, že na marcovom kongrese v Bukurešti vyberie svojho hlavného kandidáta na budúceho predsedu Európskej komisie (EK). Informuje o tom spravodajca TASR.



Predseda frakcie EPP v Európskom parlamente Mafred Weber počas minulotýždňového stretnutia s novinármi neuviedol, či sa o svoj druhý mandát na čele exekutívy EÚ bude uchádzať Ursula Von der Leyenová. Avizoval však, že možno to súčasná predsedníčka eurokomisie oznámi 19. februára na zasadnutí Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Berlíne.



V tento deň sa podľa týždenníka Politico, ktorý sa odvoláva na dôverné zdroje blízke Von der Leyenovej, očakáva oficiálne schválenie jej nominácie na volebnú líderku EPP pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. až 9. júna.



Následne budú musieť delegáti zo všetkých členských strán odobriť jej nomináciu na straníckom kongrese v Bukurešti, ktorý sa bude konať 6. a 7. marca.



Podľa informácií tlačového odboru EPP strana očakáva nominácie na takzvaných spitzenkandidátov, čiže volebných lídrov pre eurovoľby, do 21. februára. Zatiaľ však okrem Von der Leyenovej nie sú známi žiadni ďalší možní kandidáti na túto pozíciu.



EPP - najväčšia a najvplyvnejšia politická rodina v Európe - medzitým oznámila program svojho bukureštského kongresu. V prvý deň s prejavmi vystúpia šéfovia vlád a štátov a lídri opozičných stredopravých strán z rodiny EPP z krajín mimo EÚ. Ľudovci následne prijmú svoj volebný manifest.



Druhý deň kongresu sa zameria na prejavy lídrov koaličných a opozičných konzervatívnych strán z EÚ, prejav bude mať predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, Manfred Weber a za hostiteľskú krajinu rumunský prezident Klaus Iohannis. Hlavným bodom kongresu EPP však bude voľba volebného lídra a hlavného kandidáta na predsedu Európskej komisie, čo sa uskutoční tajným hlasovaním.



