Európski ministri obrany sa stretnú a budú diskutovať o bezpečnosti

Varšava 13. januára (TASR) - Ministri obrany Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie sa v pondelok stretnú vo Varšave. V rámci nového päťstranného formátu, zriadeného po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA, budú diskutovať o európskych bezpečnostných otázkach. K schôdzke sa prostredníctvom telemostu pripojí aj minister obrany Ukrajiny Rustem Umerov, píše TASR podľa agentúr DPA a PAP.



Európski spojenci v NATO sa okrem iného snažia posilniť európsku bezpečnosť a pripravenosť na konflikty. Podľa DPA tým reagujú na to, že Trump opakovane podkopáva spoľahlivosť Spojených štátov v Aliancii.



Bezprostredne nie je jasné, či a do akej miery budú USA pod vedením Trumpa, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára, pokračovať v súčasnej vojenskej podpore pre Ukrajinu.



Republikán rozsah americkej pomoci kritizuje a v predvolebnej kampani sľuboval, že vojnu na Ukrajine brániacej sa ruskej invázii ukončí do jedného dňa. Od týchto ambícií sa nedávno zrejme upustil a podľa svojich vlastných vyjadrení po novom očakáva vyriešenie konfliktu do polroka.



Ministri obrany na stretnutí vo Varšave plánujú diskutovať aj o ďalšej pomoci Ukrajine. Takisto bude podľa DPA dôležité, ako a či zareagujú na Trumpove najnovšie vyjadrenia, v ktorých si robí nárok na Grónsko patriace Dánsku, a na jeho ambície pripojiť Kanadu k Spojeným štátom. Grónsko aj Kanada sú súčasťou Severoatlantickej aliancie.