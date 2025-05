Európski ministri vyzvali Rusko, aby bezodkladne ukázalo, že chce mier

Londýn 12. mája (TASR) - Európski ministri zahraničných vecí po pondelkovom stretnutí v Londýne privítali možnosť mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou tento týždeň v tureckom Istanbule. V spoločnom vyhlásení ale zároveň zdôraznili, že Moskva „neprejavila žiadny vážny úmysel dosiahnuť pokrok“ na ceste k mieru, a vyzvali ju, aby tak učinila bezodkladne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Stretnutie ministrov Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Španielska, Británie i vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa uskutočnilo vo formáte Weimar+, ktorý vznikol vo februári v reakcii na zmenu postoja USA k vojne na Ukrajine a bezpečnosti v Európe.



Zo spoločného vyhlásenia zverejneného britskou vládou vyplýva, že ministri vyjadrili plnú podporu bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.



„Rusko doteraz neprejavilo žiadny vážny úmysel dosiahnuť pokrok. Musí tak urobiť bezodkladne. Pripojili sme sa k výzve Ukrajiny na okamžité, úplné a bezpodmienečné 30-dňové prímerie s cieľom vytvoriť priestor na rokovania o spravodlivom, komplexnom a trvalom mieri,“ uvádza sa v texte.



Ministri sa zhodli, že budú s Ukrajinou spolupracovať na iniciatívach zameraných na posilnenie jej ozbrojených síl a priemyselných kapacít i doplnenie zásob munície a vybavenia. Rovnako vyjadrili odhodlanie poskytnúť Ukrajine pevné bezpečnostné záruky. To podľa vyhlásenia zahŕňa preskúmanie možnosti vytvorenia koalície vzdušných, pozemných i námorných zabezpečovacích síl, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu dôvery v budúci mier a k obnoveniu ukrajinskej armády.



Pokiaľ ide o ďalšie sankcie, uviedli, že budú presadzovať „ambiciózne opatrenia“ s cieľom „znížiť schopnosť Ruska viesť vojnu obmedzením príjmov Kremľa, narušením jeho tieňovej flotily, sprísnením stropu cien ropy a znížením nášho zostávajúceho dovozu ruských energonosičov“.



„Necháme ruské štátne aktíva v našich jurisdikciách zmrazené, pokým Rusko neukončí svoju agresiu a nezaplatí za spôsobené škody,“ dodali vo vyhlásení.



Hostiteľ stretnutia, šéf britskej diplomacie David Lammy, podľa AFP nové sankcie voči Rusku neohlásil, ako sa očakávalo. Agentúra poukázala na to, že viaceré z opatrení uvedených vo vyhlásení už boli predstavené.



Patria medzi ne aj niektoré navrhované Európskou úniou, ktorá pracuje na 17. balíku sankcií s ďalšími opatreniami zameranými na plavidlá tzv. ruskej tieňovej flotily tankerov, ktorú Moskva údajne využíva na obchádzanie sankcií uvalených západnými krajinami na vývoz ropy z Ruska.