Nacionalisti a krajná pravica chcú spolu hlasovať v europarlamente

Varšava 4. decembra (TASR) – Lídri európskych krajne pravicových a nacionalistických strán hovorili v sobotu vo Varšave o spoločnom hlasovaní v Európskom parlamente (EP) v otázkach suverenity a imigrácie. Na schôdzke však neuzavreli oficiálne spojenectvo, informuje agentúra AFP.



Na rozhovory prišli podľa organizátorov zástupcovia 13 politických strán. Hostiteľom bol predseda poľskej vládnej pravicovej populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Účastníkmi boli tiež maďarský premiér Viktor Orbán, francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová či šéf španielskej strany Vox Santiago Abascal.



V spoločnom vyhlásení zúčastnení politici odmietli myšlienku "Európy ovládanej samozvanou elitou" a zdôraznili, že "len zvrchované inštitúcie štátov majú úplnú demokratickú legitimitu".



"Účastníci tiež hovorili o užšej spolupráci svojich strán v Európskom parlamente," píše sa v stanovisku. Týkať sa to má "organizovania spoločných stretnutí a koordinovania hlasov v spoločných otázkach, ako je ochrana suverenity členských štátov a postoj k nelegálnej imigrácii".



Lídri sa okrem toho dohodli, že svoje ďalšie stretnutie zorganizujú v Španielsku "v priebehu najbližších mesiacov".



Na stretnutí nápadne chýbal Matteo Salvini, líder talianskej Ligy Severu. Tá vydala vyhlásenie, že pre nové zoskupenie príde ten "pravý čas".



Salvini bol jedným zo signatárov deklarácie zo 16. júla, v ktorej 16 strán a hnutí oznámilo plán na vytvorenie "veľkej aliancie" v Európskom parlamente – bola to predohra pred sobotňajšími rozhovormi.



Liga Severu a Le Penovej Národné zhromaždenie (RN) sú v europarlamente členmi frakcie Identita a demokracia, pričom PiS, Vox a Bratia Talianska sú v skupine Európski konzervatívci a reformisti.



Orbánov Fidesz odišiel v marci zo stredopravej skupiny Európska ľudová strana (EPP), teda z najväčšej v europarlamente, a hľadá si novú skupinu.



"Chceme zmeniť politiku Bruselu," napísal Orbán na Facebooku pred sobotňajším stretnutím vo Varšave. "Celé mesiace pracujeme na vytvorení silnej straníckej rodiny a dúfame, že dnes alebo zajtra urobíme krok smerom k tomuto cieľu," dodal.



Le Penová, kandidátka vo francúzskych prezidentských voľbách v apríli budúceho roka, uviedla, že schôdzka bola "dôležitým krokom" a účastníci sa dohodli na pravidelných stretnutiach. Podľa vlastných slov dúfa, že v europarlamente napokon vznikne jedna skupina, ktorá by bola druhou najväčšou po EPP.



Pred varšavským hotelom Regent, kde sa politici zišli, protestovala počas rozhovorov približne desiatka aktivistov, ktorí skandovali heslá ako "Nie fašizmu" či "Ruský pakt".