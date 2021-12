Európski nacionalisti sa stretli vo Varšave, chcú vytvoriť alianciu

Na archívnej snímke Marine Le Penová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Varšava 4. decembra (TASR) - Lídri európskych krajne pravicových a nacionalistických strán sa v sobotu stretli vo Varšave s cieľom vytvoriť novú alianciu, ktorá by sa stala druhým najväčším zoskupením v Európskom parlamente (EP). Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Na rozhovory vo varšavskom hoteli Regent prišli zástupcovia 14 politických strán. Hostiteľom je Jaroslaw Kaczyňski, líder poľskej vládnej pravicovej, populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS).Účastníkmi sú tiež maďarský premiér Viktor Orbán a francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová, ako aj šéf španielskej strany Vox Santiago Abascal.Le Penová, kandidátka v aprílových francúzskych prezidentských voľbách, v piatok vyhlásila, že stretnutie bude "dôležitým krokom", ale neočakáva po rokovaniach žiadne záverečné oznámenie nového zoskupenia.uviedla Le Penová.Pred hotelom protestovalo počas rozhovorov približne desať aktivistov, ktorí skandovali "Nie fašizmu!".Na stretnutí krajnej pravice chýba jeden významný predstaviteľ, a to Matteo Salvini, líder talianskej Ligy Severu. Strana vydala vyhlásenie, že pre nové zoskupenie príde ten "pravý čas".Salvini bol jedným zo signatárov deklarácie zo 16. júla, v ktorej 16 strán a hnutí oznámilo plán na vytvorenie "veľkej aliancie" v Európskom parlamente - bola to predohra pred sobotňajšími rozhovormi.Liga Severu a Le Penovej Národné zhromaždenie sú v europarlamente členmi frakcie Identita a demokracia, pričom PiS, Vox a Bratia Talianska sú v skupine Európski konzervatívci a reformisti.Orbánov Fidesz odišiel v marci zo stredopravej skupiny Európska ľudová strana, teda z najväčšej v europarlamente, a hľadá si novú skupinu.napísal Orbán na Facebooku pred sobotňajším stretnutím vo Varšave.dodal.Politologička na Poľskej akadémii vied Ewa Marciniaková uviedla, že účastníci sa pokúsia "minimalizovať rozdielne názory medzi sebou", napríklad aj v témach ako vzťahy s Ruskom, interrupcie a práva LGBTI ľudí.Namiesto toho budú podľa nej zdôrazňovať "ochotu vrátiť sa ku koreňom Európskej únie".Poľsko a Maďarsko obviňujú EÚ z oslabovania ich suverenity, pričom Brusel tvrdí, že tieto dve krajiny obmedzujú demokratické slobody.