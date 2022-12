Európski policajti zhabali 250 ton nelegálnej zábavnej pyrotechniky

Haag 20. decembra (TASR) - Polícia zhabala v rámci razie v bunkri v Nemecku neďaleko hraníc s Holandskom približne 250 ton nelegálnej ťažkej zábavnej pyrotechniky. V utorok to oznámil Európsky policajný úrad (Europol) s tým, že pyrotechnika bola určená na oslavy príchodu Nového roka v Holandsku. TASR o to informuje na základe správy AFP.



Polícia urobila raziu približne 20 kilometrov od holandského mesta Enschede v rámci vyšetrovania holandskej zločineckej skupiny obchodujúcej s "nebezpečnou, vysoko výbušnou zábavnou pyrotechnikou", uviedol Europol vo vyhlásení. Na vyšetrovaní sa podieľala nemecká a holandská polícia s podporou Europolu.



"Podozriví zapojení do tohto nezákonného plánu sa pokúsili obísť prísne predpisy na predaj zábavnej pyrotechniky a vydávali sa za legálnu spoločnosť registrovanú na predaj povolenej zábavnej pyrotechniky," uviedol Europol.



"Podozriví skladovali ťažkú zábavnú pyrotechniku na nezabezpečených miestach, pričom mimoriadne nebezpečný tovar nelegálne predávali verejnosti - napriek tomu, že predaj takýchto ohňostrojov je zakázaný," dodal Europol.



V súvislosti s prípadom v Holandsku zatkli dvoch podozrivých. Holanďania tradične oslavujú Nový rok obrovským množstvo zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov. Silvestrovské oslavy v uliciach holandských miest preto nezriedka pripomínajú vojnovú zónu, komentuje AFP.



Holandská vláda v roku 2020 zakázala predaj a používanie ťažkej zábavnej pyrotechniky počas silvestrovských osláv, nie všetci Holanďania však zákaz rešpektujú.