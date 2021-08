Európski politici bijú na poplach. Správa o klíme je budíček pre svet

Britský premiér Boris Johnson, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, foto z archívu. Foto: TASR /AP

Na archívnej snímke z 11. marca 2021 v Berlíne nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová. Foto: TASR/DPA

Brusel 9. augusta (TASR) - Svet musí konať a to ešte pred klimatickým summitom (COP26) v Glasgowe. Uviedli to v pondelok viaceré politické osobnosti Európy v reakcii na správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). Vedci varovali, že k zvýšeniu globálnej teploty o 1,5 stupňa Celzia dôjde už do roku 2030.Belgická televízna stanica RTBF zozbierala reakcie viacerých európskych politikov v súvislosti so "znepokojivou" správou IPCC.Podľa oznámenia britskej vlády je to "vážne varovanie" o vplyve ľudskej činnosti na planétu.vyhlásil predseda britskej vlády Boris Johnson.Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý je zodpovedný za Európsku zelenú dohodu, v reakcii na správu IPCC upozornil na "mimoriadnu naliehavosť konať okamžite". Podľa neho však ešte ľudstvo môže zabrániť nekontrolovateľnému zvratu situácie.odkázal Timmermans.Aj francúzska ministerka životného prostredia Barbara Pompiliová uviedla, že je najvyšší čas na činy a rozhodnutia., uviedla ministerka na Twitteri.Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová naznačila, žesa kráti.uviedla ministerka. Zároveň skonštatovala, že mnohým dôsledkom zmeny klímy sa ľudstvo zrejme nevyhne, lebo aj správa expertov poukazuje na nezvratné dôsledky otepľovania, zároveň však vyzvala na udržanie globálneho otepľovania do 1,5 stupňa Celzia, čo je aj cieľom klimatickej dohody z Paríža z roku 2015.uviedla Schulzeová a priznala, že ochranu klímy považuje zaBelgická federálna ministerka zodpovedná za klímu a životné prostredie Zakia Khattabiová vyhlásila, že správa IPCC je. Podľa jej slov ľudia ešte stále majú potenciál zmeniť priebeh vecí, zároveň však dodala, že nastalRovnako sa vyjadrila aj belgická strana zelených Ecolo, ktorá vo svojom stanovisku pre médiá uviedla, že ak sa chce ľudstvo vyhnúť "pochmúrnej a chaotickej" budúcnosti nemá žiaden čas na plytvanie a musí začať konať.(spravodajca TASR Jaromír Novak)