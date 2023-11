Európski politici privítali odporúčanie o Ukrajine a Moldavsku

Brusel/Riga/Helsinki/Bukurešť 8. novembra (TASR) - Európska únia má teraz šancu "stať sa väčšou geopolitickou silou", uviedol v stredu lotyšský minister zahraničných vecí Krišjánis Karinš. Reagoval na oznámenie Európskej komisie (EK), ktorá odporučila lídrom EÚ otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.



Gruzínsku EK odporučila udelenie kandidátskeho štatútu. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová to uviedla v rámci správy, ktorá hodnotí pokrok jednotlivých kandidátskych krajín. TASR prevzala informácie z portálu britského denníka The Guardian.



Karinš na sociálnej sieti napísal: " Rozširovaním počtu členských štátov budeme v Európe posilňovať právny poriadok založený na demokracii. Silne podporujem Balík rozširovania, dnes predstavený Európskou komisiou."



Oznámenie EK privítala aj fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová. "Je potešujúce, že sa taký veľký počet ľudí po celej Európe chce pridať, že chce vidieť svoju krajinu ako člena EÚ, Únie demokracií," napísala na sociálnych sieťach.



"Právny štát, bez korupcie a dobre fungujúca trhová ekonomika dláždia cestu k členstvu, z ktorého majú úžitok všetci občania. Vďaka rozširovaniu založenému na zásluhách bude Únia úspešnejšia a odolnejšia," dodala.



Rumunský prezident Klaus Iohannis uviedol, že odporúčanie otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom je "plne zaslúžené". Vyhlásil, že víta "historické" odporúčanie pre Ukrajinu a Moldavsko. Podľa neho je tento krok "plne zaslúženým uznaním ich všestranného úsilia urobiť (požadované) reformy".



Šéfka eurokomisie von der Leyenová vysvetlila: "Rozšírenie je životne dôležitou politikou Európskej únie. Dokončenie rozširovania je výzvou dejín, prirodzený horizont našej Únie. Dobudovanie Únie má tiež silnú ekonomickú a geopolitickú logiku. Doterajšie vlny rozšírenia ukázali obrovské výhody pre pristupujúce krajiny aj pre EÚ. Bude to víťazstvo pre všetkých nás."