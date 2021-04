Európski poslanci vyzvali USA na ambicióznejšie klimatické ciele

Berlín 13. apríla (TASR) - Desiatky európskych zákonodarcov, riaditeľov firiem a šéfov odborov vyzvali v utorok Spojené štáty, aby v nasledujúcom desaťročí znížili svoje emisie skleníkových plynov o 50 percent oproti hodnotám z roku 2005. Informovala o tom agentúra AP.



Európski predstavitelia spolu so zástupcami rôznych odvetví podpísali otvorený list, v ktorom vyzývajú na transatlantickú alianciu s cieľom čeliť klimatickým zmenám a dosiahnuť "spravodlivý a udržateľný prechod" k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Navrhovaný cieľ je podľa AP dvakrát ambicióznejší ako cieľ, ktorý nastavila administratíva Baracka Obamu po podpísaní parížskej klimatickej dohody v roku 2015.



Otvorený list, na ktorom sa podieľal aj predseda výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie Pascal Canfin, pripomína, že EÚ a USA sú dokopy zodpovedné za približne štvrtinu svetových emisií oxidu uhličitého (CO2).



"Spoločným konaním môžeme dosiahnuť zmenu," píše sa v liste. "Globálny prechod (na obnoviteľné zdroje) nikdy nenastane, ak to neurobíme správne," pokračuje list, ktorý podpísali aj spoločnosti ako francúzska automobilka Renault, švédsky výrobca nábytku IKEA a nemecká energetická firma E.ON.



Otvorený list zároveň pripomína, že prechod na obnoviteľné zdroje môže viesť k strate pracovných miest, ak sa zvyšok sveta taktiež nevzdá uhoľných elektrární a najhoršie znečisťujúcich priemyselných odvetví. EÚ v tejto súvislosti navrhla zaviesť clá pre produkty dovezené z krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi. Práve tento návrh eurobloku bude podľa AP predmetom sporu počas tohtoročných klimatických rozhovorov.



Európska únia sa minulý rok zaviazala, že do roku 2030 zníži svoje emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov o najmenej 55 percent v porovnaní s hodnotami z roku 1990, pripomína AP.



Odborníci tvrdia, že akékoľvek medzinárodné úsilie zamerané na udržanie globálneho otepľovania hlboko pod dvoma stupňami Celzia - alebo ideálne 1,5 stupňa Celzia, ako bolo dohodnuté v Parížskej dohode - by bez USA bolo náročné. Vedci tvrdia, že čas pokročil, svet sa už od predindustriálnej doby oteplil o 1,2 stupňa Celzia.