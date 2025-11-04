Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Európski vyšetrovatelia rozbili sieť podvodníkov s kryptomenami

.
BITE - najväčšie IT podujatie na Slovensku, jediné podujatie obdobného zamerania a proporcií v SR pod jednou strechou NextGen EXPO, Notebook EXPO a MS TechDays v priestoroch výstaviska Inecheba. Bratislava, 22. novembra 2013. Foto: TASR - Michal Svítok

Do policajnej operácie sa zapojili vyšetrovatelia z Francúzska, Belgicka, Cypru, Nemecka a Španielska. Pri raziách zaistili viac ako 1,5 milióna eur v hotovosti a v kryptomenách.

Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Európski vyšetrovatelia rozbili zločineckú sieť, ktorej členovia sú podozriví z prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien. V utorok o tom informovala Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Polícia počas minulotýždňových zásahov zatkla deviatich ľudí na Cypre, v Španielsku a Nemecku. Podozriví údajne od obetí žiadali peniaze na investície do kryptomien a obrali ich o viac ako 600 miliónov eur.

Do policajnej operácie sa zapojili vyšetrovatelia z Francúzska, Belgicka, Cypru, Nemecka a Španielska. Pri raziách zaistili viac ako 1,5 milióna eur v hotovosti a v kryptomenách.

Podľa Eurojustu skupina založila desiatky falošných platforiem na investície do kryptomien. Vyzerali dôveryhodne a investorom sľubovali vysoké zisky. Svoje obete lákali cez sociálne siete, vymyslené novinové články alebo falošné podporné správy od celebrít a známych investorov. Investície následne zamenili za kryptomeny a nikdy ich nevrátili.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry