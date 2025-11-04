< sekcia Zahraničie
Európski vyšetrovatelia rozbili sieť podvodníkov s kryptomenami
Do policajnej operácie sa zapojili vyšetrovatelia z Francúzska, Belgicka, Cypru, Nemecka a Španielska. Pri raziách zaistili viac ako 1,5 milióna eur v hotovosti a v kryptomenách.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Európski vyšetrovatelia rozbili zločineckú sieť, ktorej členovia sú podozriví z prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien. V utorok o tom informovala Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Polícia počas minulotýždňových zásahov zatkla deviatich ľudí na Cypre, v Španielsku a Nemecku. Podozriví údajne od obetí žiadali peniaze na investície do kryptomien a obrali ich o viac ako 600 miliónov eur.
Do policajnej operácie sa zapojili vyšetrovatelia z Francúzska, Belgicka, Cypru, Nemecka a Španielska. Pri raziách zaistili viac ako 1,5 milióna eur v hotovosti a v kryptomenách.
Podľa Eurojustu skupina založila desiatky falošných platforiem na investície do kryptomien. Vyzerali dôveryhodne a investorom sľubovali vysoké zisky. Svoje obete lákali cez sociálne siete, vymyslené novinové články alebo falošné podporné správy od celebrít a známych investorov. Investície následne zamenili za kryptomeny a nikdy ich nevrátili.
