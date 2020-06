Európski zákonodarcovia žiadajú zastavenie izraelskej anexie

Tel Aviv 24. júna (TASR) - Viac ako 1000 poslancov z 25 európskych krajín podpísalo list, v ktorom vyzývajú európskych lídrov, aby zastavili Izrael v realizácii jeho plánu na anektovanie častí Predjordánska.



Ako v stredu informovala agentúra DPA, tento list prichádza pred 1. júlom stanoveným izraelskou vládou ako najskorší termín, keď by predseda vlády Benjamin Netanjahu mohol vládnemu kabinetu alebo parlamentu predložiť návrhy na anektovanie daných území.



Očakáva sa, že ak sa tento krok uskutoční, stane sa tak v koordinácii s Bielym domom a v súlade s plánom pre Blízky východ, ktorý v januári tohto roku prezentoval americký prezident Donald Trump.



V liste, ktorý bol zverejnený v utorok, sa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Trumpov plán sa odkláňa od medzinárodne dohodnutých parametrov a zásad zameraných na existenciu dvoch štátov - palestínskeho a izraelského.



V dokumente sa konštatuje, že Trumpov plán "účinne podporuje stálu izraelskú kontrolu nad roztrieštenými palestínskymi územiami", pričom Palestínčanov pripravuje o suverenitu a Izraelčanom uvoľňuje ruky na jednostranné zabratie pomerne veľkých častí územia Západného brehu.



"Žiadame európskych vodcov, aby v reakcii na to (konanie Izraela) podnikli rozhodné kroky," uvádza sa v texte.



Podľa Trumpovho plánu by Izrael mohol získať 30 percent územia Západného brehu, kde sa už momentálne nachádzajú židovské osady. Palestínčanom by pre ich budúci štát zostalo zvyšných 70 percent.



List podpísaný európskymi zákonodarcami pripomína, že vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell svojho času deklaroval, že takáto anexia nemôže zostať nepovšimnutá a ak by k nej skutočne došlo, musí mať primerané dôsledky.



Podľa nedávnej správy spravodajského webu Axios premiér Netanjahu predstavil štyri možné scenáre anexie: v ich rámci počíta s anektovaním územia predstavujúceho 30 percent Západného brehu, ale aj so zabratím menšej plochy územia či len symbolickou anexiou.