Európsku energetiku podľa Wrighta zaťažuje klimatický kult
Wright sa tento týždeň zúčastňuje na ministerských schôdzkach v Medzinárodnej agentúre pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži.
Paríž 18. februára (TASR) - Európsku ekonomiku zaťažuje „klimatický kult“, povedal v utorok pre agentúru AFP americký minister energetiky Chris Wright. Ako dodal, Spojené štáty prejavili svojim spojencom „tvrdú lásku“, pretože chcú, aby sa stali silnejšími, píše TASR.
Wright sa tento týždeň zúčastňuje na ministerských schôdzkach v Medzinárodnej agentúre pre energetiku (IEA) so sídlom v Paríži. K stretnutiam dochádza niekoľko mesiacov po tom, čo boli vzťahy medzi USA a Európou narušené snahou prezidenta USA Donalda Trumpa o získanie Grónska.
Wright v rozhovore ďalej uviedol, že Európa môže počítať so Spojenými štátmi ako so spoľahlivým partnerom napriek napätiu ohľadom tohto dánskeho autonómneho územia. Obhajoval tiež Trumpovo rozhodnutie z minulého týždňa zrušiť právny základ pre americké klimatické pravidlá a bagatelizoval obavy z rastúcich emisií uhlíka.
„To bol tak trochu vedľajší účinok moderného sveta,“ povedal Wright. „Skutočným dosahom je, že svet je o niečo teplejší, o niečo zelenší, o niečo vlhší... A všetky tie politiky, hluk v Európe, v USA a všetko ostatné, s tým ani len nepohnú,“ dodal.
Klimatický monitor EÚ však tvrdí, že posledné tri roky boli najteplejšie na svete v histórii, čo bolo spôsobené rastúcimi emisiami skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie, pripomína AFP.
Na otázku, aký odkaz má pre Európu, Wright odpovedal: „Musíme sa k energii len správať seriózne a byť triezvi. Energia zlepšuje životy ľudí.“ Ako dodal, „klimatický kult“ zvýšil ceny energie v Európe, zatiaľ čo kontinent ju produkuje menej.
„Znížil ekonomické príležitosti pre Európanov,“ povedal. „Chceme silnú, mocnú, priemyselnú, bohatú a prosperujúcu Európu,“ uviedol.
V rozhovore pre AFP po konferencii v think-tanku Francúzskeho inštitútu medzinárodných vzťahov Wright povedal, že Európa by sa nemala obávať, pretože Spojené štáty zostávajú „pevným spojencom“.
Trump má „veľmi agresívny“ štýl, podľa Wrighta však „nikdy neexistovala možnosť, že by USA napadli Grónsko“. „V skutočnosti je všetka láska Spojených štátov na to, aby sa snažili prinútiť Európu, aby mala silnejšiu armádu, silnejší energetický systém, silnejšiu ekonomiku, aby boli nám lepšími a silnejšími spojencami.“
Wright dodal, že Spojené štáty nebudú používať skvapalnený zemný plyn (LNG) ako politickú páku. „Budeme spoľahlivým a neochvejným dodávateľom LNG do Európy,“ citovala ho agentúra AFP.
