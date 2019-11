EK podporili aj slovenskí poslanci z hlavných politických frakcií

Brusel/Štrasburg 27. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) odsúhlasili v stredu zostavu novej Európskej komisie (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Dôveru novej exekutíve EÚ vyslovili aj slovenskí europoslanci z najväčších politických frakcií v europarlamente.



Poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), ktorá je šéfkou slovenskej delegácie socialistov a demokratov (S&D) v EP upozornila, že pred novou eurokomisiou stoja viaceré dôležité výzvy, ktoré sa končiacej komisii Jeana-Clauda Junckera nepodarilo v dostatočnej miere naplniť. Podľa nej sa týkajú napríklad posilnenia európskej zahraničnej politiky.



"Z členských krajín dlhodobo zaznievajú požiadavky týkajúce sa posilňovania bezpečnosti. Európska diplomacia preto musí zohrávať aktívnejšiu úlohu v zabraňovaní vzniku konfliktov predovšetkým v bezprostrednej blízkosti vonkajších hraníc EÚ," pripomenula Beňová.



Dodala, že dokončiť bude treba aj budovanie bankovej únie, ktorá má zohrávať jednu z kľúčových úloh pre efektívnejšie zvládanie budúcej ekonomickej krízy, ktorá ako "prirodzená súčasť ekonomického cyklu nepochybne jedného dňa príde, a musíme byť na ňu čo najlepšie pripravení".



Za ďalšiu z oblastí, ktorým sa nová EK bude musieť intenzívne venovať, považuje Beňová klimatické zmeny, lebo požiadavky ohľadom účinných opatrení zaznievajú na klimatických protestoch nielen v Európe, ale po celom svete.



"Dôležité je, aby boli tieto budúce opatrenia udržateľné a nepoškodzovali záujmy a konkurencieschopnosť európskych priemyselníkov a neohrozovali existujúce pracovné miesta," odkázala Beňová. V oblasti spravodlivosti bude podľa nej potrebné zaistiť zdaňovanie veľkých digitálnych spoločností.



Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente, upozornil, že nová exekutíva EÚ by mala pracovať na dokončení jednotného trhu.



"Jej hlavnou úlohou bude pokračovať v iniciatívach z predchádzajúcich období, ako je napríklad program Invest4EU, a nestratiť tempo pri prehlbovaní integrácie v oblastiach, ako je jednotný trh, digitalizácia či energetická únia.



"Hlavne pri jednotnom trhu očakávam viac iniciatívy a návrhov, ktoré povedú k jeho dokončeniu. Sme pripravení novej komisii pomáhať, aby bola legislatívna činnosť pružnejšia a efektívnejšia než doteraz," uviedol poslanec.



Podľa názoru Michala Šimečku (Progresívne Slovensko), ktorý je v EP vedúcim dvojčlennej slovenskej delegácie vo frakcii liberálov z Obnovme Európu (RE), Ursula von der Leyenová poskladala dobrú zostavu komisárov a vhodne nastavila priority, najmä prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku.



"Klimatická zmena a digitálna revolúcia ovplyvnia naše životy na celé generácie. Obe tieto civilizačné výzvy môžeme zvládnuť len spoločne - ako Európska únia. A musíme začať pracovať ihneď. Aj preto som novú komisiu podporil," vysvetlil poslanec.



Priznal však, že tak urobil bez veľkého nadšenia. Aj preto, že odkedy von der Leyenová prišla v júli do Bruselu, z jej pôsobenia sa postupne vytratil hodnotový rozmer a dôraz na ochranu demokracie, spravodlivosti a ľudských práv.



"Mrzí ma, že sa rozhodla vyjsť v ústrety Viktorovi Orbánovi. Jeho nominantovi zverila agendu rozšírenia EÚ a vzťahov so susedmi. To je úplne zle: ako bude maďarský eurokomisár Oliver Várhélyi chrániť právny štát a demokraciu na západnom Balkáne, na Ukrajine alebo v Turecku, ak jeho vlastná vláda tieto hodnoty aktívne demontuje?" uviedol Šimečka, ktorý je hlavným spravodajcom Európskeho parlamentu k novému mechanizmu na monitorovanie dodržiavania princípov právneho štátu v EÚ.



Upozornil, že sa dá rozumieť, že EK potrebuje hlasy a podporu Fideszu - alebo poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) -, ale je to "šikmá plocha", lebo EÚ ako politický projekt prežije len vtedy, keď bude odhodlane brániť hodnoty, kvôli ktorým vznikla.



Novú Európsku komisiu podporila aj poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), ktorá šéfuje dvojčlennej slovenskej delegácii v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)