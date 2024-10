Európsku sondu Hera vyniesla do vesmíru raketa spoločnosti SpaceX

Paríž 7. októbra (TASR) - Európsku sondu Hera v pondelok vyniesla do vesmíru z Floridy raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Úspešný štart bol o 10.53 miestneho času (16:53 SELČ), píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Európska vesmírna agentúra (ESA) vybrala pre štart raketu spoločnosti SpaceX Elona Muska pre nedostatok vlastných európskych možností.



Sonda Hera by mala o dva roky doraziť na asteroid Dimorphos. Úmyselne doňho narazila počas úspešného pokusu 26. septembra 2022 sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a vytlačila ho na rýchlejšiu obežnú dráhu okolo väčšej binárnej planétky Didymos.



Cieľom návratu na asteroid Dimorphos po historickom vychýlení dráhy je zistiť, či by malému asteroidu bolo v prípade potreby možné zmeniť trajektóriu tak, aby minul Zem a nespôsobil hypotetické rozsiahle škody. Zrážka z 26. septembra 2022 nezmenila len dráhu asteroidu, ale aj jej tvar, informovali vedci.



Ani Dimorphos ani Didymos v súčasnosti nepredstavujú hrozbu pre planétu Zem.