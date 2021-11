Európsku úniu znepokojuje pohyb Ruska blízko ukrajinských hraníc

Brusel 12. novembra (TASR) - Európska únia v piatok uviedla, že je znepokojená aktivitami ruskej armády v blízkosti hraníc s Ukrajinou. EÚ sa tak vyjadrila po tom, čo Washington požiadal Moskvu o vysvetlenie pohybov pri spomínanej hranici, informovala tlačová agentúra AFP.



"Naďalej sledujeme situáciu a informácie, ktoré sme dosiaľ zhromaždili, sú dosť znepokojujúce," povedal novinárom hovorca diplomacie EÚ Peter Stano.



Spresnil, že 27-členná Únia monitoruje situáciu spolu s partnermi vrátane Spojených štátov a Británie. "Sme otvorení úvahám o ďalších krokoch, ak budú potrebné," dodal Stano.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu Rusko varoval pred ďalšou "vážnou chybou" voči Ukrajine, pričom Washington zároveň žiadal vysvetlenie k presunom vojakov neďaleko ukrajinskej hranice.



Šéf americkej diplomacie Blinken pri vítaní ukrajinského kolegu vo Washingtone povedal, že USA sú "znepokojené správami o neobvyklej ruskej aktivite blízko Ukrajiny".



"Nie sú nám jasné zámery Moskvy, ale dobre poznáme jej štýl," povedal Blinken na spoločnej tlačovej konferencii.



"Máme obavy, že Rusko možno urobí vážnu chybu a pokúsi sa o niečo podobné ako v roku 2014, keď zhromaždilo ozbrojené sily popri hranici, vstúpilo na nezávislé ukrajinské územie a ešte nepravdivo tvrdilo, že to bol vyprovokovaný krok," doplnil Blinken.



Hovorca Pentagónu John Kirby vyhlásil, že ruské presuny sú "neobvyklé svojím rozsahom a množstvom". Dodal: "Nie je jasné, aké sú zámery Ruska."



Ukrajina je vtiahnutá do krvavej vojny so separatistami podporovanými Moskvou na východe svojho územia od roku 2014, keď Rusko obsadilo Krymský polostrov.