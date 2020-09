Európsky automobilový priemysel sa obáva brexitu bez obchodnej dohody

Rím 14. septembra (TASR) - Ak Británia a Európska únia (EÚ) nedosiahnu obchodnú dohodu, bude to katastrofa, varovalo združenie európskych výrobcov áut ACEA.



"Vyjednávači na oboch stranách teraz musia odsunúť všetky prekážky, aby predišli tomu, že po skončení prechodného obdobia nebude dohoda," uvádza ACEA. Ak EÚ a Británia neuzavrú obchodnú dohodu, podľa združenia paneurópsky automobilový priemysel v najbližších piatich rokoch príde o 110 miliárd eur a tiež to ohrozí pracovné miesta v sektore.



ACEA požaduje od vyjednávačov oboch strán, aby urgentne zabezpečili dohodu s nulovými clami, ktorá by zabránila rozdielnym reguláciám v EÚ a Británii.



Británia formálne vystúpila z EÚ v januári, keď sa však začalo prechodné obdobie, ktoré trvá do konca roka. Počas prechodného obdobia je Británia stále súčasťou jednotného trhu EÚ a colnej únie. Ak Brusel a Londýn do 31. decembra 2020 neuzavrú novú dohodu, ich obchod budú regulovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). To by znamenalo clo vo výške 10 % na autá a až 22 % na nákladné autá, čo by mohlo zvýšiť výrobné náklady aj ceny pre spotrebiteľov, uviedlo ACEA.



Britský automobilový priemysel je orientovaný prevažne na vývoz do EÚ. Vlani sa v krajine vyrobilo 1,3 milióna osobných áut značiek, ako sú Nissan, Honda, Mini a Opel/Vauxhall.