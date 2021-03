Európsky COVID pas by Európsky parlament mal schváliť v júni

Brusel 30. marca (TASR) - Európsky parlament je pripravený ratifikovať zelený preukaz, takzvaný COVID pas, na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna, uviedol v pondelok Juan Fernando López Aguilar, ktorý je predseda príslušného výboru europarlamentu.



Podľa návrhu EK zo 17. marca by preukaz, ktorý môže byť v digitálnej aj papierovej podobe, mal zahŕňať informácie o tom, že bol jeho nositeľ zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, alebo má negatívny výsledok testu na COVID-19 či potvrdenie o prekonaní tejto choroby.



Poslanci EP sa minulý štvrtok v Bruseli dohodli na urýchlení legislatívneho schvaľovania digitálneho zeleného preukazu, ktorý by najneskôr koncom júna mal zaistiť bezpečný a voľný pohyb po krajinách EÚ počas pandémie koronavírusu.



Za využitie postupu pre naliehavé prípady hlasovalo vtedy 468 europoslancov, 203 boli proti a 16 sa zdržalo hlasovania. Poslanci tak aplikovali článok 163 rokovacieho poriadku EP, ktorý umožňuje rýchlejšiu parlamentnú kontrolu návrhov z dielne Európskej komisie (EK).



López Aguilar, ktorý je zodpovedný za rokovanie o návrhu v mene parlamentu, v pondelok na online tlačovej konferencii trval na tom, že musí byť zabezpečená ochrana osobných údajov a mala by existovať aj "doložka platnosti", ktorá by obmedzovala, ako dlho bude preukaz potrebný.



Europoslanec okrem toho informoval, že v apríli musí ešte europarlament hlasovať o svojom rokovacom mandáte s Radou EÚ (členské krajiny), ktorý môže obsahovať niektoré pozmeňujúce a doplňujúce pripomienky k návrhom EK týkajúcich sa COVID pasu.



López Aguilar dodal, že jeho zámerom je, aby v máji daný dokument odobril výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorému predsedá. V júni by sa potom konalo hlasovanie v pléne.



Ak parlament podporí tento krok, potom ho bude musieť ešte formálne odobriť aj Rada EÚ, orgán zastupujúci členské štáty. Následne bude schválený dokument zverejnený v oficiálnom vestníku EÚ.



V niektorých členských štátov narazil plán s pasom na odpor, najmä pre obavy z diskriminácie tých, ktorí ešte len čakajú na vakcínu - v situácii, keď EÚ má problém s dodávkami očkovacích látok.



Medzičasom štátna tajomníčka portugalskej vlády pre cestovný ruch Rita Marquesová zdôraznila, že jej krajina - podobne ako iné - už začala vydávať tento typ osvedčenia - pre začiatok na ostrove Madeira.



Dodala, že Lisabon tak urobil bez toho, aby čakal na nadobudnutie účinnosti nariadenia, ktorým sa ustanovuje rámec harmonizovaný v rámci EÚ.



"Nemôžeme čakať do 1., 10. alebo 30. júna," vysvetlila Marquesová. Dodala, že do schválenia COVID pasu sa v Portugalsku bude používať jeho variant dokladu.