Európsky dvor audítorov:EU chýba dlhodobá stratégia výdavkov na obranu

Brusel/Luxemburg 26. apríla (TASR) - Prípravná akcia EÚ pre výskum v oblasti obrany (PADR) s rozpočtom 90 miliónov eur bola len čiastočne užitočná v príprave Únie na zvýšenie jej výdavkov na obranu a príprav na zriadenie Európskeho obranného fondu (EDF) s rozpočtom osem miliárd eur. Uviedol to v stredu Európsky dvor audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Ide o prvý takýto audit v oblasti obrany. Projekty financované v rámci PADR podľa audítorov čelili časovým obmedzeniam a nepriniesli výsledky včas na to, aby pripravili zriadenie EDF. EÚ stále chýba dlhodobá stratégia pre spoločný obranný fond.



"Akcia PADR poskytla EÚ príležitosť testovať rôzne možnosti financovania výskumu v oblasti obrany, avšak oneskorenia a nedostatok výsledkov obmedzili skúsenosti získané pre jej väčšieho nástupcu – EDF," uviedol v správe pre médiá Viorel Štefan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za audit. Dodal, že eurokomisia by mala spolupracovať s členskými štátmi na vypracovaní dlhodobej stratégie, ktorá je nevyhnutná pre budúcnosť EDF ako hlavného obranného fondu EÚ.



Audítori takisto upozornili, že eurokomisia sa ešte poriadne nezaoberala strategickými otázkami, ktoré by mohli brániť projektom EDF dosiahnuť zamýšľaný vplyv. Vyzvali na tvorbu dlhodobej obrannej stratégie pre EDF, ktorá by sa mala pravidelne aktualizovať s cieľom prihliadať na meniace sa bezpečnostné hrozby. Cieľom by malo byť zvýšiť prítomnosť technológií vyvinutých z EDF v obrannom sektore EÚ, zladiť vyvinuté spôsobilosti s potrebami ozbrojených síl krajín EÚ, a posilniť obrannú technologickú a priemyselnú základňu eurobloku.



Európska komisia v spolupráci s Európskou obrannou agentúrou (EDA) spustila akciu PADR v roku 2017 ako trojročný program na zlepšovanie konkurencieschopnosti a inovácií v európskom obrannom priemysle. Prvýkrát sa rozpočet EÚ použil na podporu výskumu a vývoja v rezorte obrany. Financovalo sa 18 projektov na vývoj technológií, ako sú adaptívne maskovanie, nepriestrelné vesty a laserové systémy.



EÚ ako organizácia nemôže vlastniť vojenské prostriedky. Zmluva o EÚ obmedzuje jej činnosť v oblasti obrany a limituje využívanie rozpočtu EÚ. Ten nemôže financovať operácie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.



Činnosť EÚ v oblasti obrany sa obmedzuje na spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktorá je zameraná na krízy a konflikty mimo Únie a nemá byť kolektívnou európskou obrannou politikou.