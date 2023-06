Európsky dvor audítorov:EÚ musí zlepšiť prideľovanie rozvojovej pomoci

Brusel/Luxemburg 7. júna (TASR) - Hlavný nástroj EÚ pre spoluprácu s partnerskými krajinami má nedostatky v metódach prideľovania finančných prostriedkov a monitorovania vplyvu. Uviedol v stredu v správe pre médiá Európsky dvor audítorov (EDA).



Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI – Globálna Európa) s rozpočtom 79,5 miliárd eur na roky 2021 až 2027 predstavuje vyše 70 percent výdavkov EÚ na vonkajšiu činnosť. Audítori upozornili, že príliš široký rozsah programov môže obmedziť ich vplyv.



Do decembra 2022 Európska komisia prijala programy 102 partnerských krajín z piatich regiónov (subsaharská Afrika, južné susedstvo, východné susedstvo, Ázia, Tichomorie a Južná a severná Amerika a Karibik), štyri tematické programy a orientačný program Erasmus+.



"Programovanie je zásadné pre účinné vykonávanie a vplyv. Z našich zistení vyplýva, že v tejto oblasti treba vykonať ďalšiu prácu: finančné krytie pre jednotlivé krajiny sa nevypočítava dôsledne a programom chýbajú spoločné ukazovatele, ktoré by umožnili meranie pokroku," vysvetlil Hannu Takkula, ktorý viedol audit.



Vonkajšia činnosť EÚ sa predtým vykonávala prostredníctvom niekoľkých nástrojov. Ich zlúčenie do NDICI – Globálna Európa malo viesť k väčšej súdržnosti, zjednodušeniu postupov a objasneniu výdavkov. V praxi sa však používajú rôzne metodiky – kvantitatívne pre niektoré krajiny, kvalitatívne pre iné. Podľa EDA to neprispieva k väčšej transparentnosti, porovnateľnosti a ucelenosti prideľovania peňazí na vonkajšiu činnosť EÚ.



Audítori zistili, že rámec monitorovania nemusí nevyhnutne umožniť meranie skutočných výsledkov. Väčšina z približne 700 ukazovateľov zaradených do vzorky bola konkrétna, zatiaľ čo nejednotné používanie spoločných ukazovateľov EÚ ohrozuje meranie výkonnosti.



Nástroj NDICI – Globálna Európa má tri piliere: geografický s rozpočtom 60,388 miliónov eur na spoluprácu so štyrmi regiónmi (subsaharská Afrika - 29,181 miliónov; susedstvo - 19,323 miliónov; Ázia a Tichomorie - 8,489 miliónov; Amerika a Karibik - 3,395 miliónov), tematický v hodnote 6,358 miliónov eur zameraný na podporu ľudských práv a demokracie, organizácie občianskej spoločnosti, mier, stabilitu a predchádzania konfliktom a neprogramovateľný rýchlej reakcie na krízy dotovaný 3,182 miliónmi eur.



