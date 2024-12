Európsky dvor: Vplyv podpory EÚ na integráciu migrantov sa len prejaví

Brusel/Luxemburg 3. decembra (TASR) - Skutočný vplyv pomoci EÚ na integráciu migrantov sa ešte len prejaví. Vyplýva to z utorňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Audítori uznali, že opatrenia financované z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) boli relevantné pre podporu integrácie, no poukázali aj na nedostatky, napríklad administratívnu zložitosť podporovaných programov a to, že tieto programy nie sú vždy prispôsobené potrebám. A ani informácie, ktoré členské štáty poskytli o dosiahnutých účinkoch, neboli spoľahlivé.



Po invázii Ruska na Ukrajinu sa počet občanov tretích krajín s oprávneným pobytom v krajinách EÚ zvýšil na 27,3 milióna (6,1 percenta obyvateľstva EÚ) v roku 2023. Približne 73 percent migrantov žilo v štyroch členských štátoch: v Nemecku (28 percent), Španielsku (16 percent), vo Francúzsku (15 percent) a v Taliansku (14 percent).



Zdroje AMIF na integračné opatrenia (jazykové vzdelávanie, kariérne poradenstvo, sociálna pomoc) v rôznych programoch členských štátov v rozpočtovom období 2014 – 2020 dosiahli približne jednu miliardu eur a na obdobie 2021 – 2027 sa takmer zdvojnásobili na 1,9 miliardy eur. Dodatočné zdroje AMIF spravuje priamo Európska komisia.



K integrácii migrantov a osôb s migrantským pôvodom môžu prispieť aj Európsky sociálny fond (ESF), Európsky sociálny fond plus (ESF+), Európsky fond regionálneho rozvoja a programy ako je Erasmus+.



"AMIF by mal zohrávať dôležitú úlohu pri podpore integrácie migrantov v EÚ. Pre neexistenciu právnych požiadaviek však členské štáty dôsledne nemonitorujú opatrenia na pomoc migrantom prekonať prekážky na ceste k integrácii. Je preto ťažké posúdiť príspevok fondu k integrácii migrantov," uviedol v správe pre médiá Viorel tefan, člen EDA zodpovedný za tento audit.



Audítori zistili, že eurokomisia preskúmala podávanie správ členských štátov v rámci existujúceho systému, ale údaje neboli vždy spoľahlivé. Členské štáty vo všeobecnosti nezosúladili (väčšinou klesajúci) počet migrantov zahrnutých do ich národných integračných programov so zvýšením finančných prostriedkov AMIF pridelených na tento účel.



Priemerná podpora z AMIF na účastníka sa medzi dvoma programovými obdobiami mala výrazne zvýšiť, ale neexistovala analýza a odôvodnené ciele pre počet účastníkov.



Aj prispôsobenie integračných opatrení konkrétnym skupinám migrantov sa v kontrolovaných členských štátoch líšilo. Podpora z AMIF pre uznávanie zručností a kvalifikácií bola okrajová.



Audítori odporúčajú, aby eurokomisia v spolupráci s členskými štátmi identifikovala medzery vo financovaní, zefektívnila programovanie AMIF, zhromažďovala a vymieňala si osvedčené postupy, zvýšila spoľahlivosť údajov o projektoch a zlepšila monitorovanie a podávanie správ.