Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal 2. rezolúciu o Ukrajine

Brusel 16. júna (TASR) - Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), jeden z poradných orgánov Európskej komisie, počas svojho júnového plenárneho zasadnutia týždeň pred summitom EÚ (21. a 22. júna) prijal v poradí svoju druhú rezolúciu o Ukrajine, v ktorej podporil pre ňu udelenie štatútu kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ. Informuje spravodajca TASR.



Podľa vyhlásenia EHSV, ktorý zastupuje európskych zamestnávateľov, odborové organizácie a rôzne profesijné organizácie, európska občianska spoločnosť bude spolupracovať s Ukrajinou na jej rekonštrukcii po ukončení ruskej agresie. Tým podľa EHSV získa Únia silnejšieho, ekologickejšieho, odolnejšieho a udržateľnejšieho európskeho partnera.



Štvrtkové uznesenie zdôrazňuje okamžitú potrebu európskej a medzinárodnej finančnej pomoci, aby sa zabránilo úplnému zničeniu ukrajinského hospodárstva. Zároveň kladie dôraz na začlenenie tejto krajiny do EÚ na základe plnenia "acquis communautaire", teda spoločnej európskej legislatívy.



V uznesení sa však jasne uvádza, že kandidatúra Ukrajiny by nemala byť na úkor prebiehajúceho prístupového procesu krajín zo západného Balkánu.



Predsedníčka EHSV Christa Schwengová v tejto súvislosti zdôraznila, že prijaté uznesenie vysiela jasný odkaz Európskej komisii a Európskej rade (summit premiérov a prezidentov), aby Ukrajine čo najskôr udelili štatút kandidátskej krajiny. "Ukrajina si to zaslúži a jej obyvatelia musia dostať jasnú európsku perspektívu," uviedla Schwengová v správe pre médiá.



Očakáva sa, že lídri EÚ by mohli schváliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny počas budúcotýždňového dvojdňového summitu EU v Bruseli.



Predseda pracovnej skupiny Zamestnanci z EHSV a jeden zo spravodajcov uznesenia Oliver Röpke spresnil, že EÚ spolu s organizáciami občianskej spoločnosti budú musieť prevziať úlohu hlavných inštitucionálnych podporovateľov povojnovej obnovy Ukrajiny a spolupracovať s ukrajinskou stranou na postupných krokoch na splnenie noriem požadovaných pre vstup do Únie.



Predseda pracovnej skupiny Zamestnávatelia v rámci EHSV Stefano Mallia vyzval inštitúcie EÚ, aby poskytli osobitné núdzové financovanie pre malé a stredné podniky na Ukrajine. Poukázal aj na potrebu zapojenia občianskej spoločnosti pri obnove Ukrajiny s cieľom zabezpečiť reformy v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a tiež zelenej a digitálnej transformácie.



Ukrajinský veľvyslanec pri EÚ Vsevolod Čencov pri tejto príležitosti poďakoval za solidaritu vyjadrenú členskými štátmi EÚ a zdôraznil, že získanie štatútu kandidátskej krajiny EÚ je pre Ukrajinu "existenčným momentom".