Európsky parlament a krajiny EÚ sa dohodli na návrhu mediálneho zákona

Brusel 15. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) a členské krajiny EÚ dospeli v piatok k dohode o návrhu európskeho zákona o slobode médií (MFA), ktorý má zaistiť lepšiu ochranu médií a novinárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Dosiahnutá dohoda... je dôkazom nášho záväzku podporovať slobodné a pluralitné médiá. Prvýkrát budú v európskom práve (v tomto smere) existovať záruky," uviedla nemecká europoslankyňa Sabine Verheyenová, ktorá schválený text predkladala europarlamentu.



O návrhu európskeho zákona o slobode médií (MFA) sa v Bruseli debatuje už od vlaňajška. Predložený bol v súvislosti so zvýšeným tlakom, akému čelia novinári v členských krajinách ako Maďarsko či donedávna napríklad Poľsko. Aktivisti však kritizovali niektoré krajiny EÚ na čele s Francúzskom za to, že na rokovaniach presadzovali aj opatrenia, aké by umožnili úradom sledovať novinárov v mene "národnej bezpečnosti".



Rumunská europoslankyňa Ramona Strugariuová teraz uviedla, že v schválenom návrhu nie je o "národnej bezpečnosti" žiadna zmienka. Verheyenová doplnila, že akékoľvek sledovanie, zahŕňajúce napríklad aj použitie špionážneho softvéru, bude možné len v prípade súdneho rozhodnutia a len pri závažných trestných činov.



Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, že EÚ navrhovanou legislatívou "nereguluje médiá, ale reguluje priestor pre médiá".



Návrh zákona vstúpi do platnosti po tom, ako ho oficiálne prijme europarlament aj členské štáty. Krajiny EÚ pritom môžu zaviesť na svojom území aj prísnejšie či podrobnejšie pravidlá, než tie, ktoré uvádza táto európska legislatíva.



Španielsky minister kultúry Ernest Urtasun uviedol, že dosiahnutá dohoda "potvrdzuje pozíciu EÚ ako svetového lídra v oblasti ochrany novinárov". Navrhovaná legislatíva zaručuje nezávislosť médií a občanom zaisťuje prístup k širokej škále spoľahlivých spravodajských zdrojov, uviedol Urtasun ako zástupca španielskeho predsedníctva v Rade EÚ.