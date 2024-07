Európsky parlament aktualizoval rozdelenie kresiel

Brusel 8. júla (TASR) - Tlačový odbor Európskeho parlamentu (EP) v pondelok aktualizoval rozdelenie kresiel podľa jednotlivých politických frakcií niekoľko hodín po tom, ako bol potvrdený vznik novej skupiny Patrioti pre Európu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Patrioti pre Európu sa v pondelok oficiálne stali novou politickou frakciou v Európskom parlamente. Podarilo sa im zhromaždiť 84 poslancov. To v 720-člennom europarlamente znamená tretiu pozíciu - po konzervatívcoch z Európskej ľudovej strany (EPP) so 188 kreslami a socialistoch a demokratoch (S&D), ktorí majú zatiaľ 136 mandátov.



Nová skupina tak odsunula z tretieho miesta Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Tí ešte minulý týždeň hlásili 84 mandátov, ako teraz patrioti, ale klesli na 78 po odchode šiestich španielskych zákonodarcov zo strany Vox práve k patriotom.



ECR si však nemusí udržať ani štvrtú pozíciu. Od liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), teraz na piatej pozícii, ju delia len dva mandáty, pričom liberáli sa snažia získať ďalších poslancov.



Šiestou skupinou podľa počtu kresiel zostávajú Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) s 53 kreslami a na poslednom mieste je Ľavica, združujúca komunistov a extrémne ľavicové európske sily so 46 mandátmi.



Skupina Nezaradení má teraz 27 členov a 32 poslancov zostáva pod značkou Ostatní, čiže bez príslušnosti k nejakej európskej politickej frakcii. Medzi Ostatnými sú aj 15 poslanci krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorí po odmietnutí v iných frakciách zvažujú vytvorenie skupiny Suverenistov.



Na vznik frakcie v EP je potrebných najmenej 23 poslancov, ktorí boli zvolení aspoň v siedmich členských krajinách únie.