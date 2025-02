Európsky parlament bude diskutovať o slobode médií v EÚ

Štrasburg 7. februára (TASR) - Europoslanci budú najbližšiu stredu v Štrasburgu diskutovať o stave slobody médií v celej Európskej únii, a to zhruba sedem rokov po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Debatu podľa jej slov iniciovala Veronika Cifrová Ostrihoňová (Obnovme Európu/PS), aby sa zhodnotilo, ako sa za ten čas situácia v oblasti slobody médií a ochrany novinárov pri ich práci vyvinula. Podľa Moniky Beňovej (nezaradená/Smer-SD) pôjde o všeobecnú rozpravu a Európska komisia (EK) neposkytne stanovisko špecificky k situácii na Slovensku, informuje TASR.



"Zaradenie tohto bodu do programu požiadalo Renew (pozn. Obnovme Európu), frakcia, kde je Progresívne Slovensko. Na ich návrh. Je to rozprava všeobecná a taký je aj jej názov, meno pána Kuciaka a jeho priateľky tam dali na návrh Renew (PS). Nie je to stanovisko EK k "situácii" v akomkoľvek kontexte špecificky na Slovensku. Stanovisko EK aj rozprava bude bez rezolúcie," konštatovala europoslankyňa Beňová.



Europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) dodáva, že vzhľadom na to, že tento bod za každú cenu presadzovala strana Progresívne Slovensko prostredníctvom frakcie Obnovme Európu "je jasné, že jediným cieľom tejto rozpravy je očierňovanie Slovenska ako nedemokratického štátu, kde sa občania štátu musia báť o to, čo povedia".



Zámerom diskusie má byť podľa Cifrovej Ostrihoňovej zhodnotenie situácie a možný posun v oblasti slobody médií a ochrany novinárov pri ich práci. "Túto rozpravu som iniciovala ako spomienku na sedem rokov od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ale aj maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej," dodala. Podľa jej slov je dôležité uctiť si ich pamiatku, a zároveň zhodnotiť, "kam sme sa v Európe posunuli v oblasti slobody médií a ochrany novinárov pri ich práci".



Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH) nevie predpovedať, ktorými konkrétnymi štátmi alebo situáciami sa bude Komisia a následná rozprava zaoberať. "Sloboda a ochrana médií a novinárov sú dôležité piliere demokracie a v Európskom parlamente sa preto budeme naďalej zaoberať tým, ako k ich ochrane čo najefektívnejšie prispievať," dodala.



Europarlament sa počas rozpravy chystá upozorniť na výzvy súvisiace s nedávno prijatou európskou legislatívou - nariadenie o slobode médií (EMFA), smernica proti strategickým žalobám na obmedzenie verejnej účasti (SLAPP) a nariadenie o digitálnych službách (DSA).



Podľa oficiálnej stránky EP sa poslanci tiež "pravdepodobne zamerajú aj na nedávne ohrozenie hodnôt Európskej únie vo všeobecnosti a na vývoj na Slovensku zvlášť po tom, čo v januári 2024 vyjadrili vážne obavy o stav právneho štátu v krajine".



Rozprava o tejto téme je naplánovaná na stredu 12. februára v poobedných hodinách.