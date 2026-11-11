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Európsky parlament bude rokovať o deportovaných ukrajinských deťoch
Europoslanci sa v prvý deň plenárneho zasadnutia budú venovať aj legislatívnym plánom Európskej komisie na rok 2027.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu o 15.00 h odštartuje dvojdňové plenárne zasadnutie v Bruseli. Poslanci budú rokovať o ďalších sankciách proti Rusku, deportovaných ukrajinských deťoch, kybernetickej bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry. Vo štvrtok ich čaká hlasovanie o viacerých otázkach vrátane rozpočtu mechanizmu civilnej ochrany EÚ na roky 2028 až 2034 či vzťahoch Únie s Grónskom a ďalšími zámorskými krajinami a územiami, informuje z Bruselu osobitná spravodajkyňa TASR.
V stredu budú europoslanci spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou rokovať o situácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska alebo žijúcich na okupovaných územiach. Podľa odhadov Rusko od začiatku vojny deportovalo a násilne presunulo tisíce ukrajinských detí na územia pod svojou kontrolou. Tieto činy predstavujú závažné porušenie medzinárodného práva a základných práv dieťaťa. O uznesení na túto tému budú poslanci hlasovať vo štvrtok.
Europoslanci sa v prvý deň plenárneho zasadnutia budú venovať aj legislatívnym plánom Európskej komisie na rok 2027. S eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť Marošom Šefčovičom prediskutujú pripravované iniciatívy.
V súvislosti s nedávnymi kybernetickými útokmi na chladiace zariadenia v supermarketoch vo viacerých európskych krajinách budú poslanci debatovať aj o kybernetickej odolnosti EÚ. V súčasnosti pracujú na legislatívnom balíku Akt o kybernetickej bezpečnosti 2, ktorého cieľom je posilniť odolnosť a kapacity EÚ v tejto oblasti.
Vo štvrtok budú europoslanci rokovať o potrebe prijatia ďalších sankcií EÚ proti Rusku s cieľom obmedziť zdroje, ktorými Moskva financuje vojnu proti Ukrajine.
Nasledovať bude séria hlasovaní vrátane hlasovania o rozpočte a štruktúre mechanizmu civilnej ochrany EÚ na roky 2028 až 2034. Ide o hlavný nástroj Únie na zabezpečenie pripravenosti na krízy a reakcie na ne.
Europoslancov čaká aj hlasovanie o uznesení, v ktorom zhodnotia Európsky plán boja proti rakovine a predložia vlastné návrhy. Predchádzať mu bude stredajšia popoludňajšia rozprava s eurokomisárom pre zdravie Olivérom Varhélyim.
Ďalším bodom programu sú zmeny štatútu upravujúceho prácu poslancov EP, ktoré by im umožnili delegovať hlasovacie právo pred pôrodom a po ňom. Návrh počíta s možnosťou poveriť iného europoslanca hlasovaním v pléne tri mesiace pred predpokladaným termínom pôrodu a šesť mesiacov po narodení dieťaťa.
Poslanci budú hlasovať aj o budúcej podpore EÚ pre Grónsko. Únia by mala ostrovu pomáhať pri riešení viacerých výziev vrátane hrozieb zvonka, diverzifikácie hospodárstva, rozvoja infraštruktúry pre udržateľný cestovný ruch a dôsledkov klimatických zmien.
Na programe je aj hlasovanie o nástupcovi Nicolu Stefanutu, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie podpredsedu EP.
V stredu budú europoslanci spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou rokovať o situácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska alebo žijúcich na okupovaných územiach. Podľa odhadov Rusko od začiatku vojny deportovalo a násilne presunulo tisíce ukrajinských detí na územia pod svojou kontrolou. Tieto činy predstavujú závažné porušenie medzinárodného práva a základných práv dieťaťa. O uznesení na túto tému budú poslanci hlasovať vo štvrtok.
Europoslanci sa v prvý deň plenárneho zasadnutia budú venovať aj legislatívnym plánom Európskej komisie na rok 2027. S eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť Marošom Šefčovičom prediskutujú pripravované iniciatívy.
V súvislosti s nedávnymi kybernetickými útokmi na chladiace zariadenia v supermarketoch vo viacerých európskych krajinách budú poslanci debatovať aj o kybernetickej odolnosti EÚ. V súčasnosti pracujú na legislatívnom balíku Akt o kybernetickej bezpečnosti 2, ktorého cieľom je posilniť odolnosť a kapacity EÚ v tejto oblasti.
Vo štvrtok budú europoslanci rokovať o potrebe prijatia ďalších sankcií EÚ proti Rusku s cieľom obmedziť zdroje, ktorými Moskva financuje vojnu proti Ukrajine.
Nasledovať bude séria hlasovaní vrátane hlasovania o rozpočte a štruktúre mechanizmu civilnej ochrany EÚ na roky 2028 až 2034. Ide o hlavný nástroj Únie na zabezpečenie pripravenosti na krízy a reakcie na ne.
Europoslancov čaká aj hlasovanie o uznesení, v ktorom zhodnotia Európsky plán boja proti rakovine a predložia vlastné návrhy. Predchádzať mu bude stredajšia popoludňajšia rozprava s eurokomisárom pre zdravie Olivérom Varhélyim.
Ďalším bodom programu sú zmeny štatútu upravujúceho prácu poslancov EP, ktoré by im umožnili delegovať hlasovacie právo pred pôrodom a po ňom. Návrh počíta s možnosťou poveriť iného europoslanca hlasovaním v pléne tri mesiace pred predpokladaným termínom pôrodu a šesť mesiacov po narodení dieťaťa.
Poslanci budú hlasovať aj o budúcej podpore EÚ pre Grónsko. Únia by mala ostrovu pomáhať pri riešení viacerých výziev vrátane hrozieb zvonka, diverzifikácie hospodárstva, rozvoja infraštruktúry pre udržateľný cestovný ruch a dôsledkov klimatických zmien.
Na programe je aj hlasovanie o nástupcovi Nicolu Stefanutu, ktorý sa rozhodol odstúpiť z funkcie podpredsedu EP.