< sekcia Zahraničie
Európsky parlament bude rokovať o situácii na Slovensku
V utorok sa rokovanie začne debatou o potrebe posilniť mechanizmy EÚ v oblasti pripravenosti a solidarity po nedávnych škodách spôsobených extrémnym počasím na juhu Európy.
Autor TASR
Štrasburg 9. februára (TASR) - V pondelok popoludní sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci budú hovoriť o stave právneho štátu a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku, hlasovať o zefektívnení azylovej politiky Európskej únie či klimatickom cieli bloku do roku 2040. Informuje o tom TASR.
Europoslanci si počas úvodného dňa plenárneho zasadnutia popri diskusii o prioritách Európskej centrálnej banky s jej prezidentkou Christine Lagardeovou pripomenú aj Svetový deň boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára. V rozprave sa zamerajú na odporúčania na posilnenie boja proti tomuto ochoreniu, o ktorých budú hlasovať vo štvrtok.
V utorok sa rokovanie začne debatou o potrebe posilniť mechanizmy EÚ v oblasti pripravenosti a solidarity po nedávnych škodách spôsobených extrémnym počasím na juhu Európy. Následne budú poslanci diskutovať o krokoch na posilnenie európskej obrany v čase narastajúcej nestability medzinárodného prostredia.
Plénum čaká aj viacero významných hlasovaní. Europoslanci by mali schváliť nariadenie o bezpečnej tretej krajine a nariadenie o bezpečnej krajine pôvodu. Cieľom týchto dvoch návrhov je zrýchliť a zefektívniť azylové konania pre osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu v rámci Únie.
Parlament sa bude zaoberať aj klimatickou politikou. Poslanci pravdepodobne podporia predbežnú dohodu s Radou EÚ o cieli znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento záväzok zapadá do širšej snahy dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.
Na programe je tiež hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz poľnohospodárskych produktov z krajín Mercosuru (Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj). Podľa návrhu by bolo možné dočasne pozastaviť colné preferencie vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ – Mercosur v prípade, že prudký nárast dovozu spôsobí vážne škody európskym poľnohospodárom. Celú dohodu europarlament ešte neratifikoval a predošlý mesiac rozhodol o jej postúpení Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní EÚ.
V stredu sa europoslanci budú pýtať Rady EÚ a Európskej komisie na stav právneho štátu a dodržiavanie základných práv na Slovensku, ako aj na možný vplyv situácie na čerpanie fondov EÚ. Hlasovanie o príslušnom uznesení je naplánované na ďalšie plenárne zasadnutie v marci.
Rokovanie sa bude venovať aj naliehavým opatreniam na posilnenie konkurencieschopnosti eurobloku, prehĺbeniu jednotného trhu a znižovaniu životných nákladov. Poslanci predstavia svoje priority pri prenose odporúčaní z Draghiho správy z roku 2024 do praxe a zhodnotia doterajší pokrok v tejto oblasti.
Ďalšou témou bude pripravovaná stratégia Európskej komisie na boj proti chudobe, ku ktorej poslanci vyjadria svoje stanoviská v stredajšej rozprave a následne o nej budú hlasovať vo štvrtok.
V záverečný deň zasadnutia sa Európsky parlament bude zaoberať aj zahraničnopolitickými otázkami. Na programe sú hlasovania o uzneseniach týkajúcich sa situácie na severovýchode Sýrie, ako aj stavu ľudských práv v Ugande, Iráne a Turecku.
Europoslanci si počas úvodného dňa plenárneho zasadnutia popri diskusii o prioritách Európskej centrálnej banky s jej prezidentkou Christine Lagardeovou pripomenú aj Svetový deň boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára. V rozprave sa zamerajú na odporúčania na posilnenie boja proti tomuto ochoreniu, o ktorých budú hlasovať vo štvrtok.
V utorok sa rokovanie začne debatou o potrebe posilniť mechanizmy EÚ v oblasti pripravenosti a solidarity po nedávnych škodách spôsobených extrémnym počasím na juhu Európy. Následne budú poslanci diskutovať o krokoch na posilnenie európskej obrany v čase narastajúcej nestability medzinárodného prostredia.
Plénum čaká aj viacero významných hlasovaní. Europoslanci by mali schváliť nariadenie o bezpečnej tretej krajine a nariadenie o bezpečnej krajine pôvodu. Cieľom týchto dvoch návrhov je zrýchliť a zefektívniť azylové konania pre osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu v rámci Únie.
Parlament sa bude zaoberať aj klimatickou politikou. Poslanci pravdepodobne podporia predbežnú dohodu s Radou EÚ o cieli znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento záväzok zapadá do širšej snahy dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.
Na programe je tiež hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz poľnohospodárskych produktov z krajín Mercosuru (Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj). Podľa návrhu by bolo možné dočasne pozastaviť colné preferencie vyplývajúce z obchodnej dohody EÚ – Mercosur v prípade, že prudký nárast dovozu spôsobí vážne škody európskym poľnohospodárom. Celú dohodu europarlament ešte neratifikoval a predošlý mesiac rozhodol o jej postúpení Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie zlučiteľnosti so Zmluvou o fungovaní EÚ.
V stredu sa europoslanci budú pýtať Rady EÚ a Európskej komisie na stav právneho štátu a dodržiavanie základných práv na Slovensku, ako aj na možný vplyv situácie na čerpanie fondov EÚ. Hlasovanie o príslušnom uznesení je naplánované na ďalšie plenárne zasadnutie v marci.
Rokovanie sa bude venovať aj naliehavým opatreniam na posilnenie konkurencieschopnosti eurobloku, prehĺbeniu jednotného trhu a znižovaniu životných nákladov. Poslanci predstavia svoje priority pri prenose odporúčaní z Draghiho správy z roku 2024 do praxe a zhodnotia doterajší pokrok v tejto oblasti.
Ďalšou témou bude pripravovaná stratégia Európskej komisie na boj proti chudobe, ku ktorej poslanci vyjadria svoje stanoviská v stredajšej rozprave a následne o nej budú hlasovať vo štvrtok.
V záverečný deň zasadnutia sa Európsky parlament bude zaoberať aj zahraničnopolitickými otázkami. Na programe sú hlasovania o uzneseniach týkajúcich sa situácie na severovýchode Sýrie, ako aj stavu ľudských práv v Ugande, Iráne a Turecku.