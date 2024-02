Európsky parlament: Cestní piráti by sa už nemali vyhýbať trestu

Brusel/Štrasburg 6. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok vyslovili za skoncovanie s beztrestnosťou bezohľadného šoférovania v krajinách EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh nových pravidiel hlasovalo 372 poslancov, 220 bolo proti a 43 sa hlasovania zdržali. Vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť alebo jazda pod vplyvom alkoholu, by mali prichyteným vodičom znemožniť vedenie vozidiel v celej EÚ.



V súčasnosti platí, že ak vodič príde o vodičský preukaz v dôsledku dopravného priestupku v inej krajine EÚ, vo väčšine prípadov sa trest uplatňuje len v tejto krajine. Vo zvyšku EÚ bezohľadný vodič nečelí žiadnym obmedzeniam a doma môže doklad nahlásiť ako stratený.



Nové pravidlá však vyžadujú, aby sa toto rozhodnutie postúpilo do krajiny EÚ, ktorá vydala vodičský preukaz. Cieľom je zaistiť, aby sa pozastavenie, obmedzenie alebo odobratie vodičského preukazu nerezidenta uplatňovalo vo všetkých krajinách EÚ.



Europoslanci pri prerokúvaní novej legislatívy navrhli zaradiť jazdu bez platného vodičského preukazu do zoznamu závažných dopravných priestupkov, kam patrí aj jazda pod vplyvom alkoholu alebo smrteľná dopravná nehoda. Prekročenie rýchlosti o 50 kilometrov za hodinu by tiež mohlo viesť k odobratiu vodičského oprávnenia. Okrem toho poslanci stanovili nižší rýchlostný limit pre obytné oblasti, čo znamená, že vodič stratí svoj vodičský preukaz alebo mu bude pozastavená jeho platnosť, ak prekročí rýchlosť o 30 kilometrov za hodinu.



EP navrhol, aby sa členským štátom EÚ stanovila lehota desiatich pracovných dní na vzájomné informovanie sa o rozhodnutiach o diskvalifikácii vodiča a ďalšia lehota 15 pracovných dní na rozhodnutie o tom, či sa zákaz viesť motorové vozidlo bude uplatňovať v celej EÚ. Vodič by mal byť informovaný o konečnom rozhodnutí do siedmich pracovných dní.



Pretože Rada EÚ (členské štáty) ešte neprijala svoju pozíciu k týmto pravidlám, v práci na tomto zákone bude pokračovať nový europarlament, ktorého členovia budú zvolení v eurovoľbách začiatkom júna tohto roku.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)