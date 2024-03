Európsky parlament je znepokojený humanitárnou situáciou Palestínčanov

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyjadrili hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou v Pásme Gazy a upozornili na hroziaci hlad palestínskeho obyvateľstva. Informuje o tom spravodajca TASR.



EP v uznesení vyzýva Izrael, aby okamžite umožnil a uľahčil poskytovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy cez všetky hraničné priechody. Za hlasovalo 372 poslancov, 44 bolo proti a 120 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci zopakovali výzvu na okamžité a trvalé prímerie s cieľom riešiť hrozbu masového hladovania v Pásme Gazy. Rovnako vyzvali na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zajal Hamas a vyjadrili znepokojenie v súvislosti rizikom eskalácie konfliktu najmä do Libanonu.



Podľa uznesenia musí mať Medzinárodný výbor Červeného kríža zabezpečený okamžitý prístup ku všetkým rukojemníkom b v Gaze, aby im mohol poskytnúť lekársku starostlivosť. EP privítal vytvorenie koridorov námornej pomoci, ale zdôraznil, že prioritou musí byť doprava pomoci po pozemných trasách.



Europoslanci upozornili na šírenie chorôb a potvrdené úmrtia detí v dôsledku podvýživy a dehydratácie. Vyzvali izraelské úrady, aby otvorili hraničné priechody Rafah, Kerem Šalom, Karmi a Erez a zdôraznili nenahraditeľnú úlohu Agentúry OSN pre pomoc a prácu pre palestínskych utečencov (UNRWA) v tomto regióne.



Európski zákonodarcovia dôrazne odsúdili snahy zabrániť rozdeľovanie humanitárnej pomoci a útoky členov hnutia Hamasu na humanitárne konvoje, vrátane únosov a rabovania humanitárnych konvojov. Ostro odsúdili aj opakované útoky na civilistov hľadajúcich pomoc a na humanitárne a zdravotnícke zariadenia a ich pracovníkov.



Europarlament vyjadril poľutovanie nad katastrofálnym vplyvom vojny na civilistov v Pásme Gazy, najmä na deti, a vyzval všetky strany zapojené do konfliktu, aby okamžite zastavili útoky na humanitárne konvoje. Poslanci požadujú nezávislé medzinárodné vyšetrovanie takýchto útokov.



Uznesenie zdôrazňuje, že pokiaľ Hamas a iné teroristické skupiny zohrávajú v Pásme Gazy nejakú úlohu, nemôže existovať žiadna vyhliadka na mier, bezpečnosť, stabilitu a prosperitu pre Gazu a ani pre palestínsko-izraelské zmierenie.



V neposlednom rade EP odsúdil nárast násilia extrémistických židovských osadníkov a útoky izraelských ozbrojených síl proti Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu, ktoré si vyžiadali stovky obetí a tisíce zranených palestínskych civilistov. Poslanci pripomenuli, že EP odsudzuje urýchlenie nezákonného osídľovania palestínskej pôdy, čo predstavuje porušenie medzinárodného práva.