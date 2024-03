Európsky parlament nevyšle pozorovateľov na ruské prezidentské voľby

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) nevyšle pozorovateľov na ruské prezidentské voľby v roku 2024. Oznámili to v stredu vedúci zahraničnopolitického výboru EP David McAllister a vedúci výboru EP pre rozvoj Tomas Tobé, informuje spravodajca TASR.



McAllister a Tobé v spoločnom vyhlásení k prezidentským voľbám v Ruskej federácii v dňoch 15. – 17. marca 2024 uviedli, že zákonodarný zbor EÚ nebude tento volebný proces v Rusku monitorovať a následne nebude ani komentovať priebeh volieb a volebné výsledky.



"Nikto z poslancov Európskeho parlamentu nebol poverený, aby v jeho mene monitoroval alebo komentoval tento volebný proces, a to ani na území Ruskej federácie, ani na nezákonne anektovanom území Krymu alebo na územiach Ukrajiny nezákonne okupovaných Ruskom," uvádza sa vo vyhlásení.



Obaja europoslanci dopredu upozornili, že ak sa ktorýkoľvek poslanec Európskeho parlamentu rozhodne komentovať prezidentské voľby v Rusku, urobí tak z vlastnej iniciatívy a za žiadnych okolností by to nemalo byť vnímané ako vyhlásenie alebo konanie europarlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)