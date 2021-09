Európsky parlament odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane

Na archívnej snímke príslušníci afganského militantného hnutia Taliban v Kábule 7. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 16. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok odsúdil násilné prevzatie moci v Afganistane hnutím Taliban a vyzval na posilnenie humanitárnej pomoci a koordinované úsilie zamerané na ochranu najzraniteľnejších osôb.Za nelegislatívne uznesenie sa vyslovilo 536 poslancov, 96 bolo proti a 50 sa zdržalo hlasovania.Poslanci vyjadrili zhrozenie zo správ o násilnostiach a popravách, nábore detských vojakov, potláčaní pokojných protestov a prejavov nesúhlasu a obmedzovaní ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ženy a dievčatá. EP v tejto súvislosti vyzval EÚ a jej členské štáty, aby spolupracovali na uľahčení ďalšej evakuácie ohrozených občanov Únie a Afgancov, a to najmä prostredníctvom bezpečných koridorov.Mnoho afganských utečencov sa bude usilovať o ochranu v susedných krajinách, upozornili poslanci, a preto by EÚ mala tieto krajiny podporiť a pomôcť vytvoriť humanitárne koridory na poskytovanie potravinovej pomoci, vody, hygienických služieb a liekov.Upozornili však, že takáto podpora nie je alternatívou k plnohodnotnej európskej azylovej a migračnej politike, ktorá by sa mala zamerať na presídľovanie najviac ohrozených a najzraniteľnejších osôb a ktorej súčasťou by mal byť aj osobitný vízový program pre afganské ženy hľadajúce ochranu pred Talibanom.Parlament vyzval štáty EÚ, aby opätovne posúdili súčasné a nedávne žiadosti o azyl vrátane zamietnutých žiadostí, pričom poslanci zdôraznili, že za žiadnych okolností nesmie dôjsť k núteným návratom do Afganistanu.Poslanci opätovne vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa humanitárnych víz, a vyzvali vlády členských štátov na rovnaké rozdelenie zodpovednosti v oblasti poskytovania ochrany.V uznesení sa uvádza, že operačná angažovanosť s vládou Talibanu je potrebná z logistických a humanitárnych dôvodov za účelom poskytnutia humanitárnej pomoci civilistom v núdzi a zaistenia bezpečného prechodu pre cudzích štátnych príslušníkov a Afgancov, ktorí chcú opustiť krajinu, avšak kontakt s Talibanom by mal zostať prísne obmedzený na tieto účely.Podľa uznesenia EP stiahnutie USA a medzinárodných síl z Afganistanu je prejavom kolektívneho zlyhania západnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a stratégie. Poslanci zdôraznili, že z tohto vývoja sa musí západný svet poučiť, pričom kolektívne zlyhanie v Afganistane by mohlo byť strategickou výhodou pre iné mocnosti a susedné krajiny, najmä Pakistan a Čínu alebo Rusko.