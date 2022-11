Európsky parlament označil Rusko za štát podporujúci terorizmus

Brusel/Štrasburg 23. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili uznesenie, v ktorej označili Rusko v súvislosti s agresiou voči Ukrajine za štát podporujúci terorizmus. Zároveň vyzvali 27-člennú EÚ, aby nasledovala príklad europarlamentu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Uznesenie podporilo 494 poslancov, 58 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.



V uznesení sa uvádza, že "úmyselné útoky a zverstvá páchané ruskými silami a ich zástupcami na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné vážne porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny". Poslanci na základe týchto skutočností označili Rusko ako štát podporujúci terorizmus a za štát, ktorý používa prostriedky terorizmu.



Politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) uviedla, že táto iniciatíva prišla na jej podnet. Nakoniec sa v pléne EP hlasovalo o spoločnom návrhu ECR, liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) a frakcie európskych ľudovcov (EPP).



Poslanci z ECR pri tejto príležitosti predložili dlhý zoznam "teroristických činov" spáchaných Ruskom na území Ukrajiny.



Poľská europoslankyňa a koordinátorka zahraničnej politiky ECR Anna Fotyga uviedla, že minulosť a súčasnosť ukázali, že Rusko je teroristický štát. "V tomto uznesení to hovoríme jasne. Malo by to mať aj následky. Teroristický štát Rusko by mal byť porazený. Nemôžeme s teroristami vyjednávať ani s nimi obchodovať. Rusko by malo byť medzinárodne izolované, vrátane vylúčenia z Bezpečnostnej rady OSN," povedala.



Keďže EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za podporovateľov terorizmu, EP vyzval Úniu a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili pridanie Ruska na takýto zoznam.



Europoslanci okrem toho vyzvali členské štáty, aby zahrnuli ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina, 141. špeciálny motorizovaný pluk známy aj ako "kadyrovci" a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a osoby financované Ruskom na únijný zoznam teroristov.



Zákonodarci ďalej vyzvali EÚ, aby neprestávala medzinárodne izolovať Rusko, a to aj pokiaľ ide o jeho členstvo v medzinárodných organizáciách a orgánoch. Žiadajú obmedzenie diplomatických stykov s Ruskom, ako aj uzavretie a zákaz pôsobenia ruských štátnych inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu po celom svete.



Na pozadí eskalujúceho násilia Ruska voči ukrajinským civilistom uznesenie EP vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene dokončili deviaty balík sankcií proti Moskve.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)