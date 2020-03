Európsky parlament pre koronavírus zrušil zasadnutie v Štrasburgu

Štrasburg 5. marca (TASR) - Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) sa pre narastajúce nebezpečenstvo nákazy novým druhom koronavírusu neuskutoční na budúci týždeň vo francúzskom Štrasburgu. Schôdza, ktorá sa má začať v pondelok, sa bude konať v Bruseli. Tlačovej agentúre DPA to vo štvrtok potvrdilo niekoľko predsedov parlamentných frakcií.



Podľa aktualizovaných odporúčaní lekárskej služby parlamentu by cesta do Štrasburgu "znamenala výrazne vyššie zdravotné riziká pre poslancov a zamestnancov, ako aj pre tamojšie obyvateľstvo", napísal europoslancom v liste predseda EP David Sassoli.



"Preto som sa rozhodol, že v rámci uplatnenia bezpečnostného opatrenia... sa na budúci týždeň schôdza bude mimoriadne konať v Bruseli," dodal.



V pondelok Sassoli uviedol, že pre obavy zo šírenia koronavírusu europarlament na tri týždne preruší prehliadky pre návštevníkov. Plenárne zasadnutie EP malo podľa jeho slov prebehnúť v Štrasburgu bežným spôsobom.