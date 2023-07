Európsky parlament prijal rokovací mandát proti obchádzaniu sankcií

Brusel 6. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre občianske slobody a ľudské práva vo štvrtok prijali návrh rokovacieho mandátu o porušovaní a obchádzaní sankcií, ktoré už uvalila EÚ, Informuje o tom spravodajca TASR.



Nová právna norma, ktorú navrhla Európska komisia, má zabezpečiť, aby sa sankcie EÚ uplatňovali jednotne vo všetkých členských štátoch so spoločnými definíciami a opatreniami.



Za rokovaciu pozíciu EP hlasovalo 36 členov výboru, dvaja boli proti a dvaja sa zdržali.



Cieľom novej legislatívy je zaviesť spoločnú definíciu porušení prijatých opatrení a minimálnych sankcií. Má sa zabezpečiť, aby sa posudzovali ako trestné činy všade na území EÚ.



Sankcie EÚ môžu pozostávať zo zmrazenia finančných prostriedkov a aktív, zákazov cestovania, zbrojných embárg a obmedzení pre podnikateľské sektory.



Obchádzanie sankcií by bolo trestné a zahŕňalo by zatajovanie alebo prevod finančných prostriedkov, ktoré by mali byť zmrazené, skrývanie skutočného vlastníctva a neoznamovanie dostatočných informácií.



Porušenie a obchádzanie sankcií EÚ má byť podľa návrhu trestným činom s trestom odňatia slobody do päť rokov a pokutou do desať miliónov eur. V prípade firiem by mali byť vylúčené z verejných súťaží.



Europoslanci stanovili maximálnu pokutu pre firmy na 15 percent z ich ročného obratu a pridali nové priťažujúce okolnosti ako sú vojnové zločiny a marenie vyšetrovania. Podľa stanoviska EP zákon o obchádzaní sankcií by sa nemal vzťahovať na humanitárnu pomoc a podporu.



Poslanci vo štvrtok schválili aj rokovania s vládami EÚ o tomto zákone. EÚ v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky prijala už viac ako 40 režimov sankcií voči tretím stranám. Naposledy to bolo proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu. EK upozorňuje, že slabé presadzovanie alebo obchádzanie sankcií oslabuje ich účinnosť.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)