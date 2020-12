Európsky parlament prijal revidovanú smernicu o pitnej vode

Brusel 15. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok prijal zmenu smernice o pitnej vode, ktorá má zaistiť lepší prístup ku kvalitnej vode z vodovodu aj pre zraniteľné skupiny obyvateľov v členských krajinách EÚ.



EP konštatoval, že zmena smernice po 20 rokoch je odpoveďou na požiadavky viac ako 1,8 milióna Európanov, ktorí cez európsku občiansku iniciatívu Right2Water (Právo na vodu) vyzvali Európsku komisiu na legislatívne zmeny, zlepšujúce prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých ľudí.



Členské štáty EÚ by mali zaistiť bezplatné zásobovanie vodou vo verejných budovách a mali by nabádať reštaurácie, jedálne a stravovacie služby, aby zákazníkom dávali vodu zadarmo alebo za nízky poplatok. Členské štáty by mali prijať aj opatrenia na zlepšenie prístupu k vode pre zraniteľné skupiny, ako sú utečenci, ľudia bez domova či menšiny.



Ďalším cieľom je povzbudiť ľudí, aby pili vodu z vodovodu namiesto kupovanej fľaškovej vody, pričom kvalita vody z vodovodu sa zlepší zavedením prísnejších limitov pre určité znečisťujúce látky vrátane olova a podrobnejšie sledovať sa bude aj obsah mikroplastov.



Do začiatku roku 2022 eurokomisia vypracuje a bude sledovať zoznam látok alebo zlúčenín, ktoré ohrozujú ľudské zdravie. Patria sem farmaceutické látky, zlúčeniny narúšajúce endokrinný systém a mikroplasty. Komisia zároveň vytvorí celoeurópske zoznamy látok, ktoré môžu prichádzať do styku s pitnou vodou.



Revidovaná smernica nadobudne účinnosť 12 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Následne členské štáty do dvoch rokov zavedú nevyhnutné zmeny, aby dosiahli súlad s pozmenenou európskou smernicou.



Podľa údajov Európskej komisie by nižšia spotreba balenej vody mohla domácnostiam v EÚ ušetriť viac ako 600 miliónov eur ročne. Ak sa dôvera ľudí v pitnú vodu z vodovodu zlepší, občania môžu prispieť k zníženiu objemu plastového odpadu z balenej vody.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)