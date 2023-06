Európsky parlament: Prostitúcia je formou rodovo podmieneného násilia

Brusel 27. júna (TASR) — Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) v utorok prijal správu o regulácii prostitúcie v EÚ, ktorú vypracovala nemecká europoslankyňa z frakcie socialistov a demokratov (S&D) Maria Noichlová. Informuje o tom spravodajca TASR.



V prijatej správe sa uvádza, že prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi a ich sexuálne vykorisťovanie sú formami rodovo podmieneného násilia, a teda porušovaním práv žien a ľudskej dôstojnosti, čo predstavuje cezhraničný problém.



Správa preto vyzýva na celoeurópsky prístup k riešeniu tohto problému dekriminalizáciou ľudí, ktorí sa ocitli v sieti prostitúcie a ich podporou, aby mohli tento systém opustiť, pričom sa zameriava na ľudí kupujúcich si sex a vykorisťujúcich tretie strany.



Správa uznáva, že existuje určitá skupina ľudí, ktorí môžu tvrdiť, že vykonávajú prostitúciu z vlastnej vôle. Väčšina žien, ktorá sa na prostitúciu dala, by však svoju situáciu zmenila, ak by existovala reálna alternatíva.



O správe výboru sa bude hlasovať v pléne EP v septembri.



"Systém prostitúcie má hlboko sexistický, rasistický a marginalizačný charakter - odráža sociálne a ekonomické nerovnosti v rámci EÚ a vo svete, keď približne 70 percent osôb vykonávajúcich prostitúciu v EÚ sú migranti," uviedla Noichlová v stanovisku pre médiá.



Zákony, ktoré liberalizujú prostitúciu a sústreďujú sa na sociálne a pracovné práva, podľa nej predpokladajú, že ženy ju vykonávajú z vlastnej vôle. Prehliadajú však hlavné príčiny, prečo sa ženy venujú prostitúcii: chudobu, sociálne vylúčenie, nedostatok alternatív alebo legálne a bezpečné migračné cesty. Liberalizácia prostitúcie nepomáha tým, ktorí chcú odísť a takéto zákony slúžia ako zásterka pre obchodníkov s ľuďmi.



"Musíme sa zastať žien, ktoré nevnímajú túto činnosť ako normálnu prácu, ale ako formu násilia. Táto správa zdôrazňuje, že ľudia vykonávajúci prostitúciu by za žiadnych okolností nemali byť kriminalizovaní, ale kľúčom k odstráneniu prostitúcie je zníženie dopytu. Musíme konať na európskej úrovni, odstrániť základné príčiny, ktoré tlačia ženy do prostitúcie, a podporiť ich pomocou realistických a primerane financovaných programov," uviedla Noichlová.