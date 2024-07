Európsky parlament rozhodne o kandidatúre von der Leyenovej 18. júla

Brusel 11. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) bude budúci štvrtok 18. júla v Štrasburgu hlasovať o tom, či Ursula von der Leyenová povedie Európsku komisiu (EK) aj druhé funkčné obdobie. Uviedla to hovorkyňa EP pre agentúru AFP, informuje TASR.



Lídri EÚ pred dvoma týždňami oficiálne nominovali 65-ročnú von der Leyenovú ako svoju kandidátku na post predsedníčky EK.



Podľa zmlúv EÚ musí EP ich voľbu schváliť alebo odmietnuť, pričom v takom prípade by mali lídri mesiac na to, aby sa dohodli na inom kandidátovi.



Hoci sa predpokladá, že von der Leyenová svoju funkciu obháji, výsledok nie je zatiaľ istý.



"Je to tajné hlasovanie, takže nevieme, kto by mohol zradiť alebo nerešpektovať záväzky," poznamenala Pascale Joanninová, riaditeľka bruselskej Nadácie Roberta Schumana.



Von der Leyenovej konzervatívna Európska ľudová strana (EPP) je najväčšia politická frakcia v EP. V spojení so stredoľavicovými Socialistami a Demokratmi a liberálnou skupinou Obnovme Európu bude mať dostatok hlasov na to, aby dosiahla potrebnú hranicu 361 hlasov z celkového počtu 720.



Aj keby niektorí zákonodarcovia zo spomenutých frakcií hlasovali proti nej, niektorí v iných frakciách by mohli rozdiel vyrovnať, uviedla agentúra Reuters s tým, že ide najmä o jednotlivcov v skupine Zelených a v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



Hlasovať sa bude počas plenárneho zasadnutia EP vo francúzskom Štrasburgu vo štvrtok 18. júla o 13:00 SELČ.